Sedicenne ferito in un incidente stradale a Golasecca
Il giovane centauro, cosciente al momento dei soccorsi, è stato assistito in codice verde, segno di condizioni non gravi
Incidente stradale mercoledì mattina venti minuti passate le 8 in via Vittorio Veneto a Golasecca. Coinvolte un’auto e una moto, con un ragazzo di 16 anni rimasto ferito nell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate e i soccorsi sanitari allertati dalla Soreu dei Laghi: un’ambulanza della Croce Azzurra di Lonate Pozzolo e un mezzo di soccorso avanzato.
Il giovane centauro, cosciente al momento dei soccorsi, è stato assistito in codice verde, segno di condizioni non gravi. Le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica del sinistro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.