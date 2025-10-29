Sedicenne ferito in un incidente stradale a Golasecca

Incidente stradale mercoledì mattina venti minuti passate le 8 in via Vittorio Veneto a Golasecca. Coinvolte un’auto e una moto, con un ragazzo di 16 anni rimasto ferito nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate e i soccorsi sanitari allertati dalla Soreu dei Laghi: un’ambulanza della Croce Azzurra di Lonate Pozzolo e un mezzo di soccorso avanzato.

Il giovane centauro, cosciente al momento dei soccorsi, è stato assistito in codice verde, segno di condizioni non gravi. Le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica del sinistro.