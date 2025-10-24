Varese News

Varese Laghi

Servizio Civile, un’esperienza che fa crescere

Venerdì 24 ottobre ospite de “La Materia del Giorno” Francesca Graziano, giovane volontaria che racconterà cosa significa scegliere il servizio civile e come iniziare questo percorso

servizio civile biblioteca generica

Cosa vuol dire fare servizio civile oggi? A chi è rivolto e come si può iniziare?

Venerdì 24 ottobre alle 16 in diretta sulla rubrica La Materia del Giorno di VareseNews ne parliamo con Francesca Graziano, che sta vivendo questa esperienza. Insieme a lei scopriremo i diversi ambiti in cui si può operare e le motivazioni che spingono tanti giovani a dedicare un anno alla comunità, tra crescita personale, solidarietà e impegno civile.

L’appuntamento è in diretta streaming sul sito e sui canali social di VareseNews, ma sarà possibile assistere anche dal vivo nella sala video di Materia (Castronno, via Confalonieri 5).

“La Materia del Giorno” è il nuovo format quotidiano di VareseNews: ogni giorno feriale alle 16, venti minuti di confronto con ospiti, esperti e protagonisti del territorio per raccontare temi concreti e idee che toccano la vita quotidiana dei cittadini.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.