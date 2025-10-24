Servizio Civile, un’esperienza che fa crescere

Cosa vuol dire fare servizio civile oggi? A chi è rivolto e come si può iniziare?

Venerdì 24 ottobre alle 16 in diretta sulla rubrica La Materia del Giorno di VareseNews ne parliamo con Francesca Graziano, che sta vivendo questa esperienza. Insieme a lei scopriremo i diversi ambiti in cui si può operare e le motivazioni che spingono tanti giovani a dedicare un anno alla comunità, tra crescita personale, solidarietà e impegno civile.

L’appuntamento è in diretta streaming sul sito e sui canali social di VareseNews, ma sarà possibile assistere anche dal vivo nella sala video di Materia (Castronno, via Confalonieri 5).

“La Materia del Giorno” è il nuovo format quotidiano di VareseNews: ogni giorno feriale alle 16, venti minuti di confronto con ospiti, esperti e protagonisti del territorio per raccontare temi concreti e idee che toccano la vita quotidiana dei cittadini.