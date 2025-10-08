SESI amplia organico e parco mezzi: crescita concreta nel settore del noleggio di bagni e strutture mobili
SESI ha avviato un importante potenziamento del proprio parco mezzi, con l’introduzione di 8 nuove unità operative a supporto delle attività quotidiane di installazione, manutenzione e logistica, per garantire un servizio sempre più rapido e capillare su tutto il territorio lombardo
SESI, azienda specializzata nel noleggio e nella gestione di bagni e strutture mobili SEBACH per cantieri ed eventi in tutta la Lombardia, annuncia con orgoglio una nuova fase di sviluppo che prevede l’inserimento fino a 15 nuovi dipendenti, a supporto sia dell’area operativa che degli uffici commerciali e marketing.
Questa decisione strategica nasce dalla crescente richiesta di servizi, che conferma la solidità e l’affidabilità dell’azienda in un mercato sempre più dinamico. Da diversi anni, grandi organizzazioni, enti pubblici e realtà del settore eventi si affidano a SESI per la gestione logistica e operativa dei servizi igienici, riconoscendone la professionalità, la puntualità e l’efficienza.
Parallelamente, SESI ha avviato un importante potenziamento del proprio parco mezzi, con l’introduzione di 8 nuove unità operative a supporto delle attività quotidiane di installazione, manutenzione e logistica, per garantire un servizio sempre più rapido e capillare su tutto il territorio lombardo.
“Per noi questo traguardo è motivo di grande orgoglio,” afferma Pio Benvenuto, Direttore Generale di SESI. “È la conferma che la strada della qualità e della professionalità è quella giusta. In un contesto competitivo come quello in cui operiamo, essere scelti con continuità da grandi clienti ed enti organizzatori è un segnale forte: vuol dire che siamo affidabili, strutturati e pronti a rispondere con efficacia alle esigenze del mercato. L’ampliamento del nostro team e del parco mezzi rappresenta non solo una risposta concreta alla domanda crescente, ma anche un investimento sul futuro. Vogliamo continuare a crescere, innovare e offrire un servizio sempre più puntuale e completo. La fiducia dei nostri clienti è il motore che ci spinge ogni giorno a fare meglio.”
Questo ampliamento rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita dell’azienda, che consolida la propria posizione come partner di riferimento in Lombardia per il noleggio e la gestione di soluzioni igienico-sanitarie mobili, sia in ambito cantiere che per i grandi eventi.
