Settimana della Cucina Bustocca: sapori della tradizione nei ristoranti del territorio

È ormai un appuntamento fisso con la tradizione e con i sapori più autentici della cucina popolare. Dal 7 al 16 novembre 2025 torna la Settimana della Cucina Bustocca, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, promossa dal Magistero dei Bruscitti con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Dal Dì dei Bruscitti alla settimana del gusto

Come sempre, la manifestazione prenderà il via dopo il Dì dei Bruscitti, tradizionalmente fissato per il primo giovedì di novembre e in programma a Malpensafiere. Lì protagonista sarà il piatto simbolo di Busto Arsizio, servito in occasione della grande serata conviviale per cui le iscrizioni sono già aperte (iscrizioni@magisterodeibruscitti.org).

Subito dopo, per oltre una settimana, ristoranti e osterie del territorio proporranno i piatti tipici bustocchi, cucinati secondo le antiche ricette custodite dal Magistero: Bruscitti, risotto e luganega, polpette con le verze, cazoeula.

Ventuno ristoranti aderenti

Sono ben 21 i ristoranti aderenti: quattro di Busto Arsizio e molti altri da tutta la provincia, con presenze a Gallarate, Olgiate Olona, Varese, Malnate, Cuveglio, fino all’Altomilanese con locali di Dairago, Inveruno e Legnano.

Tra i bustocchi: Osteria dul Tarlisu, Cascina del Lupo, Albergo Mazzini e la Trattoria del Municipio. E ancora: l’Osteria del Centenate a Varese, il Grotto S. Anna a Cuveglio, la Cucina Barzetti a Malnate, e ristoranti storici come Koiné a Legnano o la Tenuta Tovaglieri a Golasecca.

Una ricetta in dono

A tutti i clienti che sceglieranno di partecipare, gustando i piatti della tradizione, sarà donata la ricetta originale dei Bruscitti di Busto Arsizio, simbolo della cucina locale e vero patrimonio identitario della città.

«La Settimana della Cucina Bustocca non è solo una rassegna gastronomica – sottolineano dal Magistero – ma un modo per promuovere e trasmettere le radici culturali della città, valorizzando al tempo stesso i ristoranti e le eccellenze del territorio».