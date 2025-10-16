Si consegna alla polizia il 48enne sospettato per l’omicidio di Edoardo Sarchi in Albania

K.S., 48 anni, residente nel villaggio di Mesaplik (Valona), indicato dagli inquirenti come sospettato per l’omicidio dell’imprenditore italiano Edoardo Sarchi, si è consegnato alla polizia albanese senza rilasciare dichiarazioni.

L’omicidio del quale è sospettato è avvenuto dopo la mezzanotte del 26 settembre 2025 nella località nota come “Collo di Dilani”, nell’area montuosa tra Nivicë e Salari, a circa 200 chilometri da Valona, scenario già al centro delle prime ricostruzioni sulla morte del 44enne varesino Edoardo Sarchi. L’arresto segna un punto di svolta in un’inchiesta che aveva individuato in K.S. il principale indiziato.​

Gli specialisti dei Reati Gravi del Dipartimento Investigativo Criminale di Argirocastro hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere disposta in assenza dal Tribunale di Argirocastro, subito dopo la presentazione spontanea del sospettato.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, a K.S. vengono contestati i reati di “omicidio in altre circostanze qualificanti”, commesso in modo pericoloso per l’incolumità di più persone, “detenzione e produzione non autorizzata di armi, armi esplosive e munizioni” e “produzione e vendita di sostanze stupefacenti”.