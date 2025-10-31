Sogni olimpici e imprese strampalate, in scena allo Spazio Yak nel weekend
"Un cerchio dopo l'altro", nato da un’idea del giovane Riccardo Trovato, in scena con Federico Nava e Pietro Grava, è uno spettacolo per tutte le età. Per entrare nello spirito olimpico
Ad aprire ufficialmente la stagione sul palco di Spazio Yak arriva lo spettacolo “Un cerchio dopo l’altro”, da un’idea del giovane Riccardo Trovato, in scena con Federico Nava e Pietro Grava: uno spettacolo senza parole adatto a tutte le età.
Con leggerezza e poesia, lo spettacolo accompagna il pubblico alla scoperta dei veri valori dello sport — la collaborazione e la perseveranza — attraverso il linguaggio universale della clownerie, del corpo e della comicità. Lo spettacolo è inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.
Tre personaggi di una piccola nazione immaginaria si preparano a partecipare per la prima volta alle Olimpiadi.
Carichi di entusiasmo, ignoranza e una buona dose di sfortuna, si lanciano in un’esilarante avventura che li porterà ad allenarsi in molti degli sport che compongono lo scacchiere olimpico. Improbabili allenamenti e situazioni assurde, con un occhio sempre puntato alle sfumature emotive e comiche, per comprendere come i valori olimpici siano un fondamento che va al di là del semplice ambito sportivo.
Attraverso il filtro della comicità, ci si ispirerà a episodi memorabili delle Olimpiadi, come quello di Eddie Edwards, un uomo comune che, con tenacia e determinazione, è riuscito a coronare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Calgary 1988, pur non essendo un atleta.
Tra momenti di pura comicità e avvenimenti avvincenti, “Un cerchio dopo l’altro” racconta le sfide e i sogni di questi personaggi, facendo assaporare al pubblico lo spirito che ha attraversato la storia delle Olimpiadi, condensato in uno spettacolo accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dalla lingua o dalla provenienza.
Un umorismo semplice che lascia affiorare le emozioni dell’avventura olimpica, che rispecchia i valori fondamentali per la vita di ciascuno, anche fuori dall’ambito sportivo.
Crediti UN CERCHIO DOPO L’ALTRO
da un’idea di Riccardo Trovato | con Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato | e con la voce di Sofia Kretschel | spettacolo realizzato con il sostegno di Infogiovani e con il supporto del Teatro del Buratto di Milano e della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro | iniziativa inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026
UN CERCHIO DOPO L’ALTRO
SABATO 1 NOVEMBRE ore 21.00 e DOMENICA 2 NOVEMBRE ore 17.00
SPAZIO YAK, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese
SPETTACOLO TOUT PUBLIC
COSTO BIGLIETTI ONLINE ONLINE
Intero: 12€ + prevendita
Ridotto: 8€ + prevendita
Ridotto under 18: 6€ + prevendita
COSTO BIGLIETTI IN CASSA
Intero: 14€
Ridotto: 10€
Ridotto under 18: 8€
Più informazioni su www.spazioyak.it
