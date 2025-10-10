Storie di riscatto sociale e di potenziamento femminile nelle dirette di venerdì su Radio Materia
Alle 16,30 ospiteremo a Soci All Time, Martina Vitalone di Women Empowerment mentre alle 18 a Chi l'avrebbe mai detto toccherà a Gianluca Brognara che ci racconterà il suo cammino da senza tetto a uomo nuovo
Ultimi due appuntamenti della settimana con le dirette del pomeriggio. Oggi, venerdì, a Radio Materia avremo ospite alle 16,30 Martina Vitalone di Women Empowerment aps mentre alle 18 sarà il turno di Gianluca Brognara e la sua storia.
Soci All Time
Alle 16,30 si riaccendono i microfoni dell’appuntament0 dedicato alle associazioni organizzato insieme a CSV Insubria. L’associazione ospite di oggi è Women Empowerment con Martina Vitalone che ci racconterà un po’ di storia di questa realtà, finalità e attività.
Chi l’avrebbe mai detto
Alle 18 racconteremo la storia di riscatto di Gianluca Brognara, la sua caduta e la sua rinascita. Gianluca è stato un senza tetto e oggi esce dalla residenza Magistrelli-Armiraglio di Busto Arsizio con una sistemazione abitativa e un lavoro.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
Soci All Time
Chi l’avrebbe mai detto
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.