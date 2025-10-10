Storie di riscatto sociale e di potenziamento femminile nelle dirette di venerdì su Radio Materia

Ultimi due appuntamenti della settimana con le dirette del pomeriggio. Oggi, venerdì, a Radio Materia avremo ospite alle 16,30 Martina Vitalone di Women Empowerment aps mentre alle 18 sarà il turno di Gianluca Brognara e la sua storia.

Soci All Time

Alle 16,30 si riaccendono i microfoni dell’appuntament0 dedicato alle associazioni organizzato insieme a CSV Insubria. L’associazione ospite di oggi è Women Empowerment con Martina Vitalone che ci racconterà un po’ di storia di questa realtà, finalità e attività.

Chi l’avrebbe mai detto

Alle 18 racconteremo la storia di riscatto di Gianluca Brognara, la sua caduta e la sua rinascita. Gianluca è stato un senza tetto e oggi esce dalla residenza Magistrelli-Armiraglio di Busto Arsizio con una sistemazione abitativa e un lavoro.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

Soci All Time

Chi l’avrebbe mai detto