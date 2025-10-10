Varese News

Storie di riscatto sociale e di potenziamento femminile nelle dirette di venerdì su Radio Materia

Alle 16,30 ospiteremo a Soci All Time, Martina Vitalone di Women Empowerment mentre alle 18 a Chi l'avrebbe mai detto toccherà a Gianluca Brognara che ci racconterà il suo cammino da senza tetto a uomo nuovo

06 Oct 2025

Ultimi due appuntamenti della settimana con le dirette del pomeriggio. Oggi, venerdì, a Radio Materia avremo ospite alle 16,30 Martina Vitalone di Women Empowerment aps mentre alle 18 sarà il turno di Gianluca Brognara e la sua storia.

Soci All Time

Alle 16,30 si riaccendono i microfoni dell’appuntament0 dedicato alle associazioni organizzato insieme a CSV Insubria. L’associazione ospite di oggi è Women Empowerment con Martina Vitalone che ci racconterà un po’ di storia di questa realtà, finalità e attività.

Chi l’avrebbe mai detto

Alle 18 racconteremo la storia di riscatto di Gianluca Brognara, la sua caduta e la sua rinascita. Gianluca è stato un senza tetto e oggi esce dalla residenza Magistrelli-Armiraglio di Busto Arsizio con una sistemazione abitativa e un lavoro.

Pubblicato il 10 Ottobre 2025
