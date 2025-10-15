Testa bassa e lavorare: il Varese vuole uscire dal momento negativo

Il Varese arriva da due sconfitte di fila, due ko che hanno in pochi giorni ribaltato il buon umore delle prime giornate di campionato. Dopo i passi falsi con Biellese e Ligorna l’obiettivo è quello di riprendere il cammino, iniziando da domenica 19 ottobre quando al “Franco Ossola” arriverà la NovaRomentin.

LAVORARE DURO

La ricetta per guarire da questo momento negativo è il duro lavoro. Lo hanno detto chiaramente dopo la sconfitta di Genova sia mister Andrea Ciceri sia il direttore sportivo Alessio Battaglino (leggi qui). Poche parole e tanto sudore per riuscire a cancellare i le due sconfitte. «Dobbiamo ripartire in silenzio, senza parole, lavorando e cercando di fare il massimo già da questa settimana» erano state le parole del ds al termine della gara di Genova, frasi che starà ai giocatori trasformare in realtà.

TESTA E GAMBE

Se contro la Biellese si era vista una squadra scarica a livello fisico, con diversi elementi appena rientrati o condizionati da una non perfetta forma, contro il Ligorna invece è mancata la reazione mentale. La squadra biancorossa non è riuscita a reagire con la giusta personalità a una situazione difficile e questo ha portato poi a una sconfitta tanto pesante quanto meritata. Inoltre i quattro gol subiti su calcio da fermo (tre da corner e una punizione diretta) sono la dimostrazione di una prestazione disattenta; e questo è un aspetto che va assolutamente migliorato. Servirà quindi lavorare sui due livelli: prima ritrovare la condizione migliore e poi cercare anche la reazione sotto l’aspetto mentale. Di personalità in rosa ce n’è da vendere, serve però che questa venga messa in

DUE RECUPERI

La squadra, almeno a livello numerico, sta recuperando tutti gli effettivi. Matteo Barzotti è rientrato già nel corso della gara di Genova mentre per il prossimo tornerà a disposizione anche Federico Bertoni – che sarà ex di giornata – e potrebbe rientrare anche il laterale Filippo Donarini. Servirà però, così come più volte spiegato da mister Ciceri, che tutti salgano di condizione così da rendere omogenea la forma fisica del gruppo e poter così tenere i ritmi richiesti per tutta la partita.

Contro la NovaRomentin sarà importante fare risultato non solo per ritornare ai tre punti, ma anche per ritrovare il morale giusto per affrontare poi con mentalità positiva la trasferta di Vado, capolista indiscussa del girone in questo inizio di campionato.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

