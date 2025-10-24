Torna il Giusto iNperfetto d’autunno: tra castagne, arte e diritti a Castello Cabiaglio

Domenica 2 novembre passeggiate nel bosco, laboratori creativi e un mercato di prodotti locali per un evento che intreccia ecologia, arte e solidarietà nel cuore del borgo di Castello Cabiaglio

Colori d’autunno e clima di pace a Castello Cabiaglio per l’edizione novembrina del Mercato del Giusto iNperfetto, in programma domenica 2 novembre. L’appuntamento, promosso dalla comunità di Castello Cabiaglio e dall’associazione Matrioska, torna con una giornata interamente dedicata all’arte, alla natura e alle relazioni solidali, in un’atmosfera di festa ma anche di riflessione sull’attualità e sui diritti.

Passeggiate, laboratori e incontri per tutti

La giornata si apre alle 9.30 con l’escursione esperienziale “Immersione d’autunno fra erbe e piante del bosco”, guidata da Sonia Gallazzi lungo i sentieri che circondano il borgo. Un’occasione per conoscere la flora autunnale e le sue storie, con iscrizione obbligatoria e contributo di partecipazione.

Alle 10 spazio alla musica e alla voce con “La pace vien cantando”, laboratorio partecipato condotto da Aurora Tomasoni alla biblioteca comunale: un momento per adulti e bambini per esprimere, attraverso il canto, un messaggio di pace e solidarietà, in collaborazione con il progetto Gazafreestyle.

Dalle 11, in piazza della chiesa di Sant’Appiano, il laboratorio “Dipingiamo fuori dai bordi” a cura di InBlue invita grandi e piccoli alla pittura libera e consapevole, mentre i produttori locali animano il mercato con bancarelle di artigianato, ortaggi biologici, conserve e prodotti del territorio.

Sapori d’autunno e arte che unisce

Alle 12 si apre lo stand gastronomico dell’associazione culturale Matrioska, dove protagoniste saranno le castagne, preparate in collaborazione con il Consorzio Castanicoltori. Tutto nel segno del “No Waste”, grazie alla Stoviglioteca Matrioska, che promuove il riuso e la riduzione dei rifiuti.

Nel pomeriggio, alle 14, si terrà il Cerchio delle 13 lune Lakota con Filippo e Martina, seguito alle 15 dal concerto dei Karminantes, gruppo folk che porterà suoni e ritmi dall’Europa mediterranea al Sud America con il motto «Facciamo la musica, non la guerra».

Alle 16.30, alla biblioteca civica, Valentina Maselli presenta il libro “Le cose che ho da imparare (di nuovo)”, con illustrazioni di Maria Boltasova e Ed Lavieri. Un incontro di riflessione sul diritto all’infanzia negato nei contesti di guerra. Il ricavato delle vendite andrà al progetto “Trying to create life”, dedicato alla distribuzione dell’acqua a Gaza.