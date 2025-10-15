Torna la magia d’autunno: Agra si prepara per la 42° Festa della Zucca

L’attesissima manifestazione celebra la sua 42esima edizione il 18 e 19 ottobre con street food, spettacoli di fuoco e un ricco programma di intrattenimento a tema autunnale.

L’autunno si tinge di arancione ad Agra con il ritorno dell’evento più atteso della stagione: la 42° edizione della Festa della Zucca. L’appuntamento, che celebra il prodotto simbolo dell’autunno in un’atmosfera di festa e tradizione, si svolgerà nel weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre nei pressi del Parco Daini.

L’apertura con Street Food e spettacolo di Fuoco

La festa prenderà il via sabato 18 ottobre a partire dalle ore 18:30 con una serata interamente dedicata allo Street Food, per gustare specialità culinarie in un clima conviviale. A riscaldare l’atmosfera ci penserà, dalle ore 20:45, lo spettacolare show gratuito di luci e fuoco offerto dalla Compagnia Teatro di Strada. Per la serata, i posteggi saranno disponibili all’ingresso del paese.

Domenica: il trionfo della Zucca e del divertimento

La celebrazione continuerà domenica 19 ottobre all’insegna del divertimento, dei colori e dei sapori d’autunno. I visitatori potranno ammirare le imponenti zucche giganti e perdersi tra i tipici stand gastronomici dove non mancheranno le specialità a base di zucca, tra cui i rinomati tortelli e il risotto, oltre alle immancabili caldarroste.

L’intrattenimento è assicurato per tutte le età: il programma prevede un’ampia offerta di attività che includono pony, gonfiabili, giochi antichi, laboratori, trucca bimbi, musica e folklore, insieme alle consuete bancarelle artigianali.

Logistica e Navette: le informazioni utili

Per raggiungere la festa, si consiglia di percorrere la SP 6 in direzione Dumenza – Agra. Per facilitare l’afflusso, sono stati allestiti parcheggi gratuiti assistiti da personale nelle seguenti località, da cui partirà un comodo servizio di navette gratuito:

Frazione Due Cossani di Dumenza – parco sportivo

Dumenza via Volta

Dumenza viale Europa

Orari del servizio navetta: Il servizio navetta avrà inizio alle ore 10:00. L’ultima corsa diretta alla festa è prevista per le ore 16:30, mentre l’ultima navetta per scendere verso i parcheggi partirà alle ore 18:30.