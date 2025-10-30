Traffico in tilt nel centro di Gallarate per un incidente in piazza Risorgimento

Momenti di caos nel centro di Gallarate, dove poco prima delle 14 di giovedì si è verificato un incidente stradale in piazza Risorgimento, nel cuore della città (nella foto). Il sinistro ha coinvolto due automobili, e una donna di 27 anni è rimasta lievemente ferita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, che ha soccorso la giovane in codice verde, segno di condizioni fortunatamente non gravi.

L’impatto, avvenuto a pochi metri da una delle principali arterie del traffico cittadino, ha però avuto ripercussioni significative sulla viabilità: la zona centrale è andata completamente in tilt. La concomitanza con l’orario di uscita dalle scuole ha aggravato ulteriormente la situazione, con numerose auto in circolazione e autobus bloccati lungo le vie adiacenti.

Gli agenti hanno lavorato per regolare la circolazione e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti, mentre la Soreu dei Laghi ha coordinato l’intervento dei mezzi di soccorso.