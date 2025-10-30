Traffico in tilt nel centro di Gallarate per un incidente in piazza Risorgimento
La concomitanza con l’orario di uscita dalle scuole ha aggravato ulteriormente la situazione, con numerose auto in circolazione e autobus bloccati lungo le vie adiacenti
Momenti di caos nel centro di Gallarate, dove poco prima delle 14 di giovedì si è verificato un incidente stradale in piazza Risorgimento, nel cuore della città (nella foto). Il sinistro ha coinvolto due automobili, e una donna di 27 anni è rimasta lievemente ferita.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, che ha soccorso la giovane in codice verde, segno di condizioni fortunatamente non gravi.
L’impatto, avvenuto a pochi metri da una delle principali arterie del traffico cittadino, ha però avuto ripercussioni significative sulla viabilità: la zona centrale è andata completamente in tilt. La concomitanza con l’orario di uscita dalle scuole ha aggravato ulteriormente la situazione, con numerose auto in circolazione e autobus bloccati lungo le vie adiacenti.
Gli agenti hanno lavorato per regolare la circolazione e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti, mentre la Soreu dei Laghi ha coordinato l’intervento dei mezzi di soccorso.
