Varese News

Gallarate/Malpensa

Traffico in tilt nel centro di Gallarate per un incidente in piazza Risorgimento

La concomitanza con l’orario di uscita dalle scuole ha aggravato ulteriormente la situazione, con numerose auto in circolazione e autobus bloccati lungo le vie adiacenti

Generico 27 Oct 2025

Momenti di caos nel centro di Gallarate, dove poco prima delle 14 di giovedì si è verificato un incidente stradale in piazza Risorgimento, nel cuore della città (nella foto). Il sinistro ha coinvolto due automobili, e una donna di 27 anni è rimasta lievemente ferita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, che ha soccorso la giovane in codice verde, segno di condizioni fortunatamente non gravi.

L’impatto, avvenuto a pochi metri da una delle principali arterie del traffico cittadino, ha però avuto ripercussioni significative sulla viabilità: la zona centrale è andata completamente in tilt. La concomitanza con l’orario di uscita dalle scuole ha aggravato ulteriormente la situazione, con numerose auto in circolazione e autobus bloccati lungo le vie adiacenti.

Gli agenti hanno lavorato per regolare la circolazione e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti, mentre la Soreu dei Laghi ha coordinato l’intervento dei mezzi di soccorso.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.