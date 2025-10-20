Varese News

Tragico incidente ferroviario a Trecate: un giovane morto, due feriti gravi. Traffico treni in tilt

La vittima è un giovane immigrato di circa 20 anni. Feriti gravemente anche i due ragazzi che erano con lui, ricoverati in ospedale

Grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre, nei pressi della stazione di Trecate, in provincia di Novara. Intorno alle 18.30, tre giovani sono stati investiti da un treno in transito: il bilancio è drammatico, con una vittima e due feriti gravi. (immagine di repertorio)

Investiti mentre attraversavano i binari

Secondo una prima ricostruzione, i tre ragazzi – tutti giovani immigrati di circa 20 anni – stavano attraversando i binari quando sono stati travolti da un convoglio in arrivo da Torino e diretto a Milano, dove era atteso alle 18.49.

L’impatto è stato fatale per uno di loro, deceduto sul colpo. Gli altri due sono rimasti feriti: uno è stato soccorso in codice rosso, l’altro in codice giallo. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Treno fermo, circolazione interrotta

Il treno coinvolto è rimasto a lungo fermo sulla linea, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei tecnici per gli accertamenti di rito.

L’episodio ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario tra Piemonte e Lombardia. I disagi sono estesi a diversi convogli in transito sulla tratta Torino–Milano. Gli aggiornamenti sul traffico sull’app di Trenord.

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
