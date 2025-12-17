Abusi sessuali su minore in Moldavia, i carabinieri lo arrestano a Trecate

È accusato di violenza sessuale su minore il ricercato finito in manette grazie all’operazione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Novara. Un’operazione sviluppata su input dell’Interpol e con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Trecate, il 13 ultimo scorso è stato tratto in arresto provvisorio ai fini estradizionali un cittadino moldavo, ricercato a livello internazionale.

L’arresto è stato convalidato dalla Corte d’Appello di Torino.

L’uomo è accusato di aver abusato sessualmente, nel proprio Paese d’origine, di una minorenne.

I fatti risalgono al 2010, quando il soggetto, per sottrarsi alla giustizia, aveva lasciato la Moldavia assumendo false generalità, riconducibili a un cittadino rumeno residente a Trecate.

Attraverso la ricostruzione dei passaggi relativi a una recente compravendita immobiliare, i Carabinieri sono riusciti a risalire alla sua reale identità. Determinante è stato il confronto tra le fotografie fornite dalle autorità moldave e quelle presenti nei documenti italiani, che ha consentito di individuare il ricercato e procedere al suo arresto.