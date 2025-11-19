Sorpreso a rubare a Trecate in una villetta: arrestato 58enne

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Trecate (No), i Carabinieri della Compagnia di Novara hanno arrestato D.J., cittadino rumeno di 58 anni residente a Torino, colto sul fatto all’interno di un’abitazione.

L’uomo è stato fermato al termine di un inseguimento e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’allarme è scattato quando un cittadino, in lacrime e in preda al panico, ha chiamato il 112 dopo essersi barricato in una stanza della propria abitazione, segnalando tentativi di intrusione. La pattuglia dei Carabinieri è intervenuta immediatamente, sorprendendo il 58enne all’interno della villetta.

Ne è seguito un rocambolesco inseguimento, concluso con la cattura dell’uomo, mentre due complici sono riusciti a fuggire dileguandosi nei campi circostanti.

A bordo dell’auto utilizzata dal gruppo, i militari hanno rinvenuto oggetti e preziosi presumibilmente rubati in precedenti colpi nelle abitazioni della zona. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto ai furti in abitazione che, nelle ultime settimane, hanno interessato il territorio novarese.