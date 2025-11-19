Varese News

Italia/Mondo

Sorpreso a rubare a Trecate in una villetta: arrestato 58enne

L’uomo è stato fermato al termine di un inseguimento e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari

Carabinieri Gravellona Toce

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Trecate (No), i Carabinieri della Compagnia di Novara hanno arrestato D.J., cittadino rumeno di 58 anni residente a Torino, colto sul fatto all’interno di un’abitazione.

L’uomo è stato fermato al termine di un inseguimento e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’allarme è scattato quando un cittadino, in lacrime e in preda al panico, ha chiamato il 112 dopo essersi barricato in una stanza della propria abitazione, segnalando tentativi di intrusione. La pattuglia dei Carabinieri è intervenuta immediatamente, sorprendendo il 58enne all’interno della villetta.

Ne è seguito un rocambolesco inseguimento, concluso con la cattura dell’uomo, mentre due complici sono riusciti a fuggire dileguandosi nei campi circostanti.

A bordo dell’auto utilizzata dal gruppo, i militari hanno rinvenuto oggetti e preziosi presumibilmente rubati in precedenti colpi nelle abitazioni della zona. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto ai furti in abitazione che, nelle ultime settimane, hanno interessato il territorio novarese.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 19 Novembre 2025
