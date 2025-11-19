Sorpreso a rubare a Trecate in una villetta: arrestato 58enne
L’uomo è stato fermato al termine di un inseguimento e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari
Nella notte tra martedì e mercoledì, a Trecate (No), i Carabinieri della Compagnia di Novara hanno arrestato D.J., cittadino rumeno di 58 anni residente a Torino, colto sul fatto all’interno di un’abitazione.
L’uomo è stato fermato al termine di un inseguimento e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’allarme è scattato quando un cittadino, in lacrime e in preda al panico, ha chiamato il 112 dopo essersi barricato in una stanza della propria abitazione, segnalando tentativi di intrusione. La pattuglia dei Carabinieri è intervenuta immediatamente, sorprendendo il 58enne all’interno della villetta.
Ne è seguito un rocambolesco inseguimento, concluso con la cattura dell’uomo, mentre due complici sono riusciti a fuggire dileguandosi nei campi circostanti.
A bordo dell’auto utilizzata dal gruppo, i militari hanno rinvenuto oggetti e preziosi presumibilmente rubati in precedenti colpi nelle abitazioni della zona. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto ai furti in abitazione che, nelle ultime settimane, hanno interessato il territorio novarese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.