Trenta ore senza treni nel fine settimana sulla Milano-Domodossola per i lavori tra Rho e Gallarate

Sarà un fine settimana senza treni tra Rho e Gallarate sulla linea Milano-Domodossola. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha in programma un importante intervento di potenziamento tecnologico e quadruplicamento sulla linea e per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria subirà modifiche sostanziali tra la serata di sabato 11 e la mattina di lunedì 13 ottobre 2025, con la sospensione del traffico ferroviario tra le stazioni di Rho e Gallarate.

La chiusura del tratto è prevista dalle ore 22:40 di sabato 11 alle 05:25 di lunedì 13 ottobre.

L’Investimento per la Tecnologia ERTMS

Gli interventi sono propedeutici all’installazione della tecnologia ERTMS (European Rail Traffic Management System), il sistema di gestione del traffico ferroviario adottato anche sulle linee ad Alta Velocità.

L’adozione dell’ERTMS garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e permetterà un netto miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio, oltre a un risparmio sui costi di gestione. Il valore complessivo dell’investimento ammonta a circa 120 milioni di euro, una cifra finanziata anche con fondi PNRR.

Le Modifiche alla Circolazione dei Treni

I lavori infrastrutturali comporteranno significative modifiche al programma di circolazione dei treni operati da Trenitalia per il weekend interessato:

Treni Regionali (Milano-Domodossola): Saranno cancellati nella tratta Gallarate-Rho e viceversa. Per coprire il segmento interrotto è previsto un servizio di bus sostitutivi .

Saranno nella tratta e viceversa. Per coprire il segmento interrotto è previsto un servizio di . Lunga Percorrenza (Eurocity): Per l’intera giornata di domenica 12 ottobre, i treni Eurocity sulla relazione Venezia/Milano Centrale – Ginevra/Basilea saranno cancellati tra Milano Centrale e Domodossola. Per garantire la connessione con la tratta svizzera, saranno previste corse bus tra Milano Centrale e Domodossola, e viceversa.

Avvisi per i Viaggiatori

Trenitalia ha fornito alcune indicazioni essenziali per chi utilizzerà i servizi sostitutivi:

Orari dei Bus: L’orario dei bus può subire variazioni in funzione delle condizioni del traffico stradale, con un possibile aumento dei tempi di percorrenza. Restrizioni: Sui bus sostitutivi non è ammesso il trasporto di biciclette né il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto ufficiali di Trenitalia sono già aggiornati con il nuovo programma della circolazione. Si invitano i viaggiatori a consultare gli orari prima di mettersi in viaggio.