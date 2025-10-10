Truffa del pagamento di visite e farmaci tramite SSN, Regione Lombardia: «Nessun dato rubato o compromesso»

La Regione Lombardia fa chiarezza su alcuni tentativi di truffa segnalati nei scorsi giorni, rassicurando che non è stato rilevato nessun furto o compromissione dei dati né nei sistemi informatici regionali, né in quelli delle aziende sanitarie.

La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, con una nota, ha infatti comunicato che «in merito a notizie diffuse a mezzo stampa sul tentativo di frode a danno degli assistiti lombardi, tramite e-mail inviate da una presunta Agenzia di recupero crediti, che intima il pagamento di prestazioni sanitarie e di farmaci erogati tramite il Sistema Sanitario, dalle verifiche tecniche effettuate non risultano furti o compromissioni di dati, né sui sistemi centrali regionali, né sui sistemi delle Aziende Sanitarie».

La Regione avvisa inoltre di aver avvertito le autorità competenti. «Dell’accaduto – conclude la Nota – è stata informata la Polizia Postale che sta indagando anche con il supporto delle strutture di Privacy e CyberSecurity e del Computer Security Incident Response Team di ARIA Spa».