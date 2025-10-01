Tutti i santi mesi: all’oratorio di Orago l’appuntamento dedicato alla vita di chi si festeggia in ottobre
L'iniziativa, ideata dall’educatrice professionale Anna Benetazzo in collaborazione con Don Jacopo Speroni, sarà lunedì 27 ottobre
Continua il progetto “Tutti i santi mesi” ideato dall’educatrice professionale Anna Benetazzo in collaborazione con Don Jacopo Speroni, con il patrocinio del Comune di Jerago con Orago.
Lunedì 27 ottobre si terrà il secondo incontro al Centro Diurno Integrato “Don Ghiringhelli”, Via Galilei 8 ad Orago. Un momento di preghiera e di conoscenza della vita di alcuni santi che si festeggiano nel mese in corso. Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 circa.
I prossimi incontri saranno poi lunedì 24 novembre e lunedì 15 dicembre.
Ingresso libero ed aperto a tutti Per info: 0331 215233
