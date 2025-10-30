Varese News

Tutto pronto a Saronno per l’inaugurazione del Parco dell’ex seminario

Cerimonia martedì 4 novembre 2025, ore 11.15. Uno spazio verde rinnovato per famiglie, bambini e attività all’aperto

municipio comune saronno

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Saronno invita la cittadinanza all’inaugurazione ufficiale del Parco dell’ex Seminario, in programma martedì 4 novembre 2025 alle ore 11.15, con ingresso da via Varese. Saranno presenti le autorità civili e militari. Il Parco dell’ex Seminario è stato oggetto di un intervento di riqualificazione avviato dalla precedente Amministrazione e finanziato con fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

«La Sindaca e la sua Giunta, nel rispetto del percorso già definito, desidera restituire lo spazio pubblico alla collettività, riaprendolo alla fruizione quotidiana. L’area comprende una zona giochi realizzata con una cura particolare a sicurezza e accessibilità, per favorire l’utilizzo da parte di bambine e bambini, famiglie e persone con diverse esigenze. All’interno del parco è presente un’arena all’aperto, idonea a ospitare eventi e momenti di socialità», fanno saperedal Comune.

L’Amministrazione sta lavorando a un possibile progetto di valorizzazione e gestione che, oltre alle iniziative promosse dal Comune, consenta allo spazio di accogliere anche proposte ed eventi di soggetti privati, nel rispetto delle regole e del contesto urbano. «L’apertura del Parco dell’ex Seminario – dichiara la sindaca Ilaria Pagani – è un atto dovuto nei confronti della città: prendiamo in consegna un percorso progettuale e lo traduciamo in un luogo accessibile, ordinato e fruibile. Stiamo lavorando per definire modalità di gestione che ne favoriscano l’utilizzo in modo equilibrato e sostenibile.»

Pubblicato il 30 Ottobre 2025
