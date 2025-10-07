Ultima apertura del 2025 per la Serra Tropicale di Comerio

La Serra Tropicale di Comerio, uno dei giardini botanici più affascinanti della provincia di Varese, si prepara a chiudere la stagione con un evento speciale. L’ultima apertura del 2025 è in programma sabato 11 ottobre, con una possibilità esclusiva per i visitatori di scoprire la ricca vegetazione tropicale che caratterizza questo angolo di natura.

Le iscrizioni per l’evento sono aperte. L’appuntamento si svolgerà in due turni distinti, alle 10:00-11:00 e 11:00-12:00 di sabato 11 ottobre. I posti disponibili sono 50, suddivisi tra i due turni, quindi è fondamentale affrettarsi a prenotare il proprio ingresso per non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica.

Un’anteprima esclusiva della Serra Tropicale

La Serra Tropicale di Comerio, gestito dall’associazione Utopia Tropicale, è un vero e proprio paradiso botanico, che ospita piante esotiche e rarità floreali provenienti da tutto il mondo. Ogni angolo della serra racconta storie di biodiversità, sostenibilità e amore per la natura, in un ambiente che sa emozionare per la sua bellezza e tranquillità. Questo evento segna la conclusione delle aperture programmate per l’anno in corso, ed è un’opportunità unica per esplorare questo spazio incantevole.

Come partecipare

Le prenotazioni si effettueranno tramite Eventbrite, seguendo questo link:

Iscriviti all’ultima apertura della Serra Tropicale