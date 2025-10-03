Un buon Bellucci stoppato da Machac al secondo turno di Shanghai
Il quotato giocatore ceco supera 6-3 6-4 il castellanzese, sfruttando la maggiore esperienza. Sfuma per l'azzurro la possibilità di ritoccare il proprio best ranking
Strada sbarrata al secondo turno del torneo di Shanghai per Mattia Bellucci, eliminato in due set (6-3 6-4) per mano del ceco Tomas Machac, numero 22 al mondo e 20 dell’importante torneo cinese di categoria ATP1000.
Una partita che ha messo in luce un buon Bellucci, abile a rimanere a lungo in partita con il più quotato avversario; proprio la qualità e l’esperienza di Machac gli hanno però permesso di piazzare un break per ciascun set giocato, vantaggi sufficienti ad assicurarsi il passaggio del turno e l’incontro con il vincente tra Bublik e Vacherot.
Un match, quello tra il 24enne di Castellanza e il ceco di un anno più vecchio, in cui il servizio è stata una delle armi principali. Mattia ha battuto piuttosto bene – 8 ace ma 4 doppi falli – ma Machac ha fatto meglio (11), tra l’altro eliminando con la battuta una delle rare palle break avuta dall’azzurro a metà del primo set. Bellucci a sua volta ha salvato diversi break point a favore dell’avversario che però, come detto, ha trovato gli spunti giusti per strappare il servizio e prendersi l’incontro.
Con questa sconfitta sfuma per Bellucci il tentativo di far segnare il proprio best in carriera a livello di classifica (63), ma il torneo cinese ha messo in luce comunque un Mattia piuttosto vivace anche in questa fase finale della stagione. La prossima fermata, a questo punto, dovrebbe essere l’ATP 250 di Stoccolma per poi disputare il 1000 di Parigi Bercy.
