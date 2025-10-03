Un buon Bellucci stoppato da Machac al secondo turno di Shanghai

Strada sbarrata al secondo turno del torneo di Shanghai per Mattia Bellucci, eliminato in due set (6-3 6-4) per mano del ceco Tomas Machac, numero 22 al mondo e 20 dell’importante torneo cinese di categoria ATP1000.

Una partita che ha messo in luce un buon Bellucci, abile a rimanere a lungo in partita con il più quotato avversario; proprio la qualità e l’esperienza di Machac gli hanno però permesso di piazzare un break per ciascun set giocato, vantaggi sufficienti ad assicurarsi il passaggio del turno e l’incontro con il vincente tra Bublik e Vacherot.

Un match, quello tra il 24enne di Castellanza e il ceco di un anno più vecchio, in cui il servizio è stata una delle armi principali. Mattia ha battuto piuttosto bene – 8 ace ma 4 doppi falli – ma Machac ha fatto meglio (11), tra l’altro eliminando con la battuta una delle rare palle break avuta dall’azzurro a metà del primo set. Bellucci a sua volta ha salvato diversi break point a favore dell’avversario che però, come detto, ha trovato gli spunti giusti per strappare il servizio e prendersi l’incontro.

Con questa sconfitta sfuma per Bellucci il tentativo di far segnare il proprio best in carriera a livello di classifica (63), ma il torneo cinese ha messo in luce comunque un Mattia piuttosto vivace anche in questa fase finale della stagione. La prossima fermata, a questo punto, dovrebbe essere l’ATP 250 di Stoccolma per poi disputare il 1000 di Parigi Bercy.

