Sorteggio a Shanghai, Bellucci pesca l’australiano Walton

Prosegue il “viaggio a Oriente” di Mattia Bellucci che non ha trovato particolare gloria a Tokyo (uscito nell’ultimo turno di qualificazione) ma che ora si appresta a disputare il più importante ATP 1000 di Shanghai, il Rolex Masters che prevede – come accade ormai per tornei di questo tipo – un tabellone con 96 partecipanti.

Per questo motivo il 24enne di Castellanza è ampiamente entrato nel tabellone principale, forte del suo numero 64 nel ranking ATP (curiosamente ha guadagnato una posizione senza giocare), a un passo dal suo best fissato a quota 63. In caso di vittoria al primo turno quindi, Bellucci dovrebbe toccare il massimo (finora) in carriera ma – appunto – bisogna innanzitutto superare lo scoglio iniziale che risponde al nome di Adam Walton.

Australiano di classe ’99, Walton sta raggiungendo proprio in questo periodo i suoi massimi in carriera e arriva a Shanghai con una buona classifica, seppure inferiore (di poco) a Bellucci: è infatti il numero 77 grazie soprattutto a buoni risultati sul cemento americano. Destrimane, pericoloso con il servizio, l’australiano è piuttosto aggressivo da fondo campo ma, nel complesso, è un avversario alla portata del castellanzese, il quale però dovrà “viaggiare” ai suoi livelli e non concedersi pause.

Bellucci e Walton sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dal numero 2 del seeding Jannik Sinner che, nel frattempo, dovrà disputare la semifinale a Pechino. Il vincente al primo turno troverà comunque un osso duro, il ceco Tomas Machac, oggi numero 22 del mondo e vincitore a febbraio dell’ATP 500 di Acapulco. Ma prima, per Mattia, c’è un “canguro” da saltare.

SHANGHAI: SORTEGGIO DEGLI ITALIANI

Sinner vs bye (al 2° turno contro Altmaier o un qualificato)

Musetti vs bye (al 2° turno contro Comesana o un qualificato)

Cobolli vs bye (al 2° turno contro Munar o Fucsovics)

Darderi vs bye (al 2° turno contro Bu o JM Cerundolo)

Arnaldi vs qualificato

Sonego vs qualificato

Berrettini vs Mannarino

BELLUCCI vs Walton

Nardi vs Ofner

