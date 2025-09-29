Sorteggio a Shanghai, Bellucci pesca l’australiano Walton
Primo turno di pari livello nel torneo ATP1000 cinese: Mattia trova il numero 77 al mondo. Chi passa affronta Machac
Prosegue il “viaggio a Oriente” di Mattia Bellucci che non ha trovato particolare gloria a Tokyo (uscito nell’ultimo turno di qualificazione) ma che ora si appresta a disputare il più importante ATP 1000 di Shanghai, il Rolex Masters che prevede – come accade ormai per tornei di questo tipo – un tabellone con 96 partecipanti.
Per questo motivo il 24enne di Castellanza è ampiamente entrato nel tabellone principale, forte del suo numero 64 nel ranking ATP (curiosamente ha guadagnato una posizione senza giocare), a un passo dal suo best fissato a quota 63. In caso di vittoria al primo turno quindi, Bellucci dovrebbe toccare il massimo (finora) in carriera ma – appunto – bisogna innanzitutto superare lo scoglio iniziale che risponde al nome di Adam Walton.
Australiano di classe ’99, Walton sta raggiungendo proprio in questo periodo i suoi massimi in carriera e arriva a Shanghai con una buona classifica, seppure inferiore (di poco) a Bellucci: è infatti il numero 77 grazie soprattutto a buoni risultati sul cemento americano. Destrimane, pericoloso con il servizio, l’australiano è piuttosto aggressivo da fondo campo ma, nel complesso, è un avversario alla portata del castellanzese, il quale però dovrà “viaggiare” ai suoi livelli e non concedersi pause.
Bellucci e Walton sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dal numero 2 del seeding Jannik Sinner che, nel frattempo, dovrà disputare la semifinale a Pechino. Il vincente al primo turno troverà comunque un osso duro, il ceco Tomas Machac, oggi numero 22 del mondo e vincitore a febbraio dell’ATP 500 di Acapulco. Ma prima, per Mattia, c’è un “canguro” da saltare.
SHANGHAI: SORTEGGIO DEGLI ITALIANI
Sinner vs bye (al 2° turno contro Altmaier o un qualificato)
Musetti vs bye (al 2° turno contro Comesana o un qualificato)
Cobolli vs bye (al 2° turno contro Munar o Fucsovics)
Darderi vs bye (al 2° turno contro Bu o JM Cerundolo)
Arnaldi vs qualificato
Sonego vs qualificato
Berrettini vs Mannarino
BELLUCCI vs Walton
Nardi vs Ofner
