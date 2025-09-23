Alice Codato vola in finale ai Mondiali di Shanghai
L'azzurra di Oggiona con Santo Stefano è seconda nella semifinale del due senza (con Laura Meriano) alle spalle della favorita Romania e giovedì si giocherà le proprie possibilità di medaglia
Primo risultato di grande rilevanza per gli atleti varesotti impegnati ai Mondiali assoluti di canottaggio a Shanghai. Alice Codato, poliziotta 21enne di Oggiona con Santo Stefano tesserata anche per la Canottieri Gavirate, si è qualificata per la finale nel due senza femminile insieme alla gardesana Laura Meriano. (foto Canottaggio.org)
Le due azzurre erano impegnate – nella notte italiana – in una semifinale che comprendeva la Romania, barca campione d’Europa in carica e favorita per la medaglia d’oro. Codato e Meriano sono partite molto bene seguendo la scia della Repubblica Ceca, sono passate in testa a metà gara in un punta a punta con le rumene, poi Rusu e Radis hanno accelerato prendendosi il primo posto.
L’Italia però ha mantenuto velocità, ritmo e sangue freddo, ha controllato – con Alice capovoga – il possibile ritorno della temibile Gran Bretagna e conquistato la seconda posizione che è valsa ampiamente l’accesso alla finale. Con Romania, Italia e Gran Bretagna ci saranno Francia, USA e Serbia.
L’ingresso nella regata che vale le medaglie è il coronamento di una stagione che ha visto Codato-Meriano tra le grandi protagoniste del due senza: le azzurre hanno vinto l’argento agli Europei e l’oro nella tappa di Coppa del Mondo di Varese. A Shanghai – giovedì – le due azzurre possono completare l’opera puntando al podio anche se la concorrenza è molto elevata.
Al podio (magari alto…) punta anche il quattro di coppia maschile che si è qualificato per la finale vincendo sia la batteria sia la semifinale. Si tratta della barca detta de “I Cavalieri delle Acque” formata da Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili, quella su cui la spedizione azzurra a Shanghai ripone le maggiori speranze.
Promossa Alice in finale, il testimone passerà al fratello Giovanni e a Gabriel Soares: il primo è in semifinale nel quattro senza, il secondo nel doppio. I due Codato poi parteciperanno anche alle regate dell’otto.
2025 – Le medaglie internazionali degli atleti varesotti
Europei Senior (Plovdiv)
Argento: Alice Codato (2- F)
Argento: Giovanni Codato (2- M)
Bronzo: Alice Codato (8- F)
Bronzo: Giovanni Codato, Francesco Pallozzi (8+ M)
Coppa del Mondo assoluta (Varese)
Oro: Alice Codato (2- F)
Argento: Gabriel Soares (2x M)
Bronzo: Giovanni Codato, Francesco Pallozzi, Ilaria Colombo tim. (8+ M)
Mondiali U23 (Poznan)
Bronzo: Luca Borgonovo (1xPL M)
Europei U23 (Racice)
Argento: Aurora Spirito, Gaia Chiavini (4x F)
Argento: Luca Borgonovo (1xPL M)
Bronzo: Alessandro Timpanaro, Giuseppe Bellomo (2- M)
Bronzo: Lorenzo Cracco, Ilaria Colombo tim. (8+ M)
Europei U19 (Kruszwica)
Oro: Loris Piscia, Morgana Maroni tim. (8+ M)
Oro: Arianna Tosi, Margherita Fanchi tim. (8+ F)
Bronzo: Viola Della Bella (2x F)
