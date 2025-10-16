Valbossa IN Rosa: domenica a Buguggiate si cammina per la prevenzione

La passeggiata solidale lungo il Lago di Varese coinvolge cittadini, amministratori e volontari per aggiudicarsi la Coppa Francesca. Camminata, premi, pranzo e tombola: ecco come partecipare

Torna domenica 19 ottobre 2025 a Buguggiate la “Camminata al Lago IN Rosa”, evento solidale organizzato da In Valbossa nell’ambito di Valbossa IN Rosa 2025. L’appuntamento è alle ore 9:30 all’Area Feste Tigros: da qui partirà la passeggiata aperta a tutti lungo la ciclopedonale del Lago di Varese, fino a Bodio Lomnago e ritorno, per circa 8 chilometri. (nella foto la passata edizione della camminata)

La manifestazione, che unisce movimento, spirito comunitario e sensibilizzazione sul tema della prevenzione del tumore al seno, coinvolge ben 34 Comuni in una sfida amichevole per aggiudicarsi la Coppa Francesca, premio dedicato alla partecipazione più sentita e solidale. Il regolamento assegna punteggi diversi in base al tipo di partecipante: 2 punti per ogni donna iscritta, 1 punto per ogni uomo, 5 punti per i vicesindaci e ben 10 per i sindaci. Ogni partecipante potrà inoltre assegnare un punto simpatia al Comune preferito.

Iscrizione camminata € 10 con gadget

Pranzo IN ROSA € 20 menu

Aperitivo IN ROSA € 5

Un’intera giornata “IN Rosa”

Al termine della camminata, l’Area Feste Tigros ospiterà una giornata ricca di momenti conviviali e iniziative a tema solidale:

Ore 11.30 – Aperitivo IN Rosa, con brindisi collettivo insieme a sindaci e vicesindaci.

Ore 12.00 – Premiazione della Coppa Francesca, a nome dell’associazione Stella Bianca Francesca Caloiero ODV, da anni impegnata sul territorio nella lotta contro il tumore al seno..

Ore 12.30 – Pranzo IN Rosa, con menù speciale: uova farcite, gnocchetti rosa, vitello tonnato con insalata, pavlova ai lamponi (costo: 20 euro, bevande escluse – prenotazioni al 348 712 2647).

Ore 15.00 – Tombola solidale IN Rosa.

“Camminata al Lago IN Rosa” è un’occasione per camminare insieme, sensibilizzare sulla prevenzione e raccogliere fondi per la prevenzione.

L’organizzazione è curata da InValbossa con la collaborazione della Pro Loco Buguggiate e il patrocinio dei Comuni partecipanti. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 26 ottobre 2025.

Per informazioni:

348 712 2647

www.invalbossa.it

info@invalbossa.it