Vannacci a Morazzone, salta l’evento: il Team Vidoletti di Stefania Bardelli rinuncia e si smarca dalla gestione politica
Si chiude con le stringate parole di un comunicato stampa la querelle sulla prossima venuta del generale Vannacci nel Varesotto in quello che era stato annunciato dal team Vannacci Vidoletti guidato da Stefania Bardelli come il prossimo grande evento dei vannacciani
“Il Team Vannacci Vidoletti rende noto di aver rinunciato ad ospitare Roberto Vannacci a fine novembre. Questa decisione é stata presa con dispiacere dopo aver appreso che il team non avrebbe né organizzato né gestito l’incontro pubblico. Il Team Vidoletti é libero e indipendente, dai partiti politici e dalle gerarchie all’interno degli stessi”.
Tra le righe vi si legge una diatriba interna ed esterna alla “gestione” dell’europarlamentare leghista Vannacci in provincia di Varese, una “gestione” che fino ad oggi ha visto un forte attivismo del Team Vidoletti e della Bardelli stessa ma che ora vede proliferare diversi nuovi team vannacciani. Senza dimenticare, comunque, che il generale è stato eletto formalmente tra le file della Lega.
«Sono quattro mesi che dialogo con Vannacci ed eravamo arrivati a definire la location di Morazzone prima che il sindaco si risentisse di questa cosa – spiega Stefania Bardelli -. Ora però ce ne tiriamo fuori. Il team vidoletti è un’associazione culturale di persone libere e indipendenti e non avevamo intenzione di dare una connotazione politica alla sua venuta. Noi ce ne tiriamo fuori».
