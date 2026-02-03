Varese News

Vannacci pronto a lasciare la Lega? La decisione dopo il consiglio federale

Voci sempre più insistenti danno il generale in uscita dal movimento di Bossi. Dopo vari incontri informali con Salvini, l'incontro ufficiale è previsto nel pomeriggio di martedì 3 febbraio

Roberto Vannacci pronto a lasciare ufficialmente la Lega. Secondo l’agenzia AdnKronos la decisione verrà formalizzata a breve, probabilmente nel corso del Consiglio federale della Lega, previsto per oggi poimeriggio. Il divorzio tra il generale e il segretario sarebbe l’esito di un incontro avvenuto ieri sera oltre a vari contatti tra i due negli ultimi giorni.

In particolare, Vannacci aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo movimento politico chiamato ‘Futuro Nazionale’ (un simbolo con un’ala tricolore) presso l’Ufficio brevetti europeo, alimentando voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica.

Pubblicato il 03 Febbraio 2026
