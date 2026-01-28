Scontri e tensione al presidio contro Vannacci a Mendrisio

Attimi di tensione nella serata di oggi davanti all’Hotel Coronado di Mendrisio, dove si è svolto un presidio di protesta contro la presenza di Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega. Oltre un centinaio i manifestanti presenti, riuniti per contestare l’incontro pubblico in programma alle 20.30 al Centro Congressi dell’hotel, organizzato dalla sezione UDC di Mendrisio in collaborazione con l’Associazione Il mondo al contrario.

IL VIDEO DEL CORRIERE DEL TICINO

La situazione è degenerata quando una parte dei manifestanti ha tentato di valicare i cancelli della struttura alberghiera, che delimitavano la zona non accessibile. L’azione ha reso necessario l’intervento della polizia con alcuni agenti in tenuta antisommossa. In un secondo momento, mentre alcuni manifestanti bloccavano il traffico a poca distanza dall’hotel, le forze dell’ordine sono intervenute nuovamente in maniera decisa. Ne sono seguite due cariche della polizia, durante le quali si sono registrati lanci di sassi e bottiglie di vetro verso gli agenti.

Davanti all’hotel sono comparsi due grandi striscioni bianchi con scritte rosse e nere: “L’odio non è un diritto!” e “No al fascismo”. Tamburi e alcuni petardi hanno accompagnato l’arrivo dei manifestanti più determinati, tra cui anche persone a volto coperto, che poco prima delle 20 hanno tentato senza successo di sfondare il cancello d’ingresso.

Al megafono, la parte più pacifica del presidio ha invece ribadito le proprie ragioni, rivendicando una protesta contro odio, razzismo e discriminazioni. Al presidio hanno aderito diverse realtà, tra cui MPS, PS Mendrisiotto, Io l’8 ogni giorno, Mendrisiotto Regione Aperta, GISO, R-esistiamo e Ticino Animal Save, che nei giorni scorsi avevano annunciato la volontà di manifestare dissenso rispetto alle posizioni espresse in passato da Vannacci su migrazione e diritti delle persone LGBTI.