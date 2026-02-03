Vannacci rompe con la Lega: nasce “Futuro Nazionale”

«Inseguo un sogno, e vado lontano». Con queste parole, pubblicate sul suo account Instagram dopo le 16 di oggi, Roberto Vannacci ha ufficializzato ciò che fonti politiche davano ormai per scontato da giorni: l’addio alla Lega di Matteo Salvini e la nascita di un nuovo soggetto politico autonomo.

L’annuncio: “Lontano da impicci e inciuci”

«Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia – scrive il generale nel post che segna la rottura – Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci».

La chiusura è netta: «Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore». E conclude: «Da oggi Futuro Nazionale è una realtà». Il logo depositato qualche giorno fa è diventato il suo marchio. Vannacci aveva infatti già depositato il simbolo del nuovo movimento – un’ala tricolore con la scritta “Futuro Nazionale” – presso l’Ufficio brevetti europeo, alimentando per settimane le voci di una scissione imminente. Oggi quella prospettiva è diventata concreta.

Il divorzio annunciato

La formalizzazione arriva al termine di una giornata che aveva visto riunirsi, alle 16 in via Bellerio a Milano, il Consiglio federale della Lega, di cui Vannacci era uno dei vicesegretari. Ma secondo fonti AdnKronos la decisione sarebbe stata già presa dopo un incontro faccia a faccia tra Vannacci e Salvini avvenuto ieri sera, seguito da vari contatti nei giorni precedenti.

Le conseguenze politiche

L’uscita di Vannacci lascia vacante la carica di vicesegretario nazionale della Lega, che ricopriva da meno di un anno, e apre interrogativi sul destino del suo seggio all’Europarlamento, dove era stato eletto come indipendente nelle liste del Carroccio.

Ma soprattutto, la nascita di “Futuro Nazionale” introduce un nuovo attore nel già affollato scenario della destra italiana: non più una corrente interna o un’area culturale dentro la Lega, ma un progetto politico autonomo e potenzialmente in concorrenza diretta con il partito di Salvini, e non solo. Da grande acquisto a rivale: in meno di un anno, il rapporto tra Vannacci e la Lega si chiude con un addio che promette di ridisegnare gli equilibri a destra.