Fontana attacca Vannacci. “La Lega è un’altra cosa”

Il timore serpeggiava già a inizio anno, ma mai nessuno aveva dato così corpo alla preoccupazione come ha fatto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: «C’è qualcuno che vuole vannaccizzare la Lega. Posso essere volgare? Col ca..o», ha detto, riferendosi al generale Roberto Vannacci, entrato da indipendente nelle liste leghiste e poi divenuto figura via via più rilevante.

Intervento deciso e quasi inatteso, pronunciato al congresso della Lega Giovani a Busto Arsizio. «È chi entra nella Lega che deve leghistizzarsi, non il contrario». Una presa di posizione che rimette la barra sull’identità storica, rispetto allo scivolamento a destra più evidente nell’ultimo anno: «Io sono per l’autonomismo, per i territori, le persone» ha continuato Fontana, dicendosi preoccupato anche dai «tentativi di neocentrismo».

È certo interessante che le parole siano state pronunciate al congresso della Lega Giovani, componente che si è dimostrata dialogante con la destra radicale interpretata da Vannacci e non solo, partendo dall’accoglimento anche della parola d’ordine della remigrazione. Fino al passaggio – centrale – dell’accoglienza fisica del Remigration Summit a Gallarate: alla riunione dell’ultradestra nel teatro comunale (cui non si oppose l’amministrazione guidata da Andrea Cassani) intervenne proprio Vannacci, mentre tra i presenti a rilasciare dichiarazioni davanti al teatro c’era anche Davide Quadri, responsabile Esteri Lega Giovani e spesso allineato alle posizioni del generale.

Curiosamente nelle stesse ore a Busto Arsizio sono comparsi contro Vannacci firmati da Casa Pound. Competizione aperta a destra.