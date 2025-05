Nasce a Varese il secondo team legato al MAC di Roberto Vannacci: il leader è Daniele Parisi

Nasce a Varese il secondo team MAC legato a Roberto Vannacci. A distanza di tre settimane dall’arrivo del generale a Varese per benedire il primo gruppo territoriale varesino, questo pomeriggio, giovedì 15 maggio, al Parco Mantegazza, l’avvocato Daniele Parisi, un passato in politica con Fratelli d’Italia, ha presentato il secondo gruppo locale che si è dato il nome di “Team Mac Insubria” lasciando intendere che i confini superano quelli cittadini e guardano a un’area vasta. Il gruppo fa riferimento alla figura di Gian Galeazzo Visconti.

«Ho ritrovato nel pensiero di Vannacci quella concretezza che mi sembra manchi nella politica odierna – ha spiegato Parisi – Nei suoi discorsi si sentono argomenti concreti, come sulla sicurezza».

In circa tre settimane, il nuovo gruppo ha raccolto una cinquantina di tesserati: « Ci siamo ritrovati tra amici ed è stato naturale condividere questa esperienza».

Tra loro anche Arturo Ceci che ha deciso di aderire al Team Insubria lasciando quello nato qualche settimana fa «perchè qui ci sono i miei amici».

Il Movimento Mac si basa su team locali: « Il nostro obiettivo ora è quello di farci conoscere così da crescere e diventare un interlocutore di peso sui temi che consideriamo prioritari» spieda Parisi.

Al momento non c’è alcuna intenzione di evolvere in soggetto politico, con una lista pronta per le prossime amministrative di Varese: « Siamo ancora in fase di consolidamento. Aspettiamo anche di vedere come si svilupperà l’azione di Vannacci all’interno della Lega» spiega Parisi.

Tra gli obiettivi che Mac Insubria si pone ci sono: promuovere una cittadinanza attiva, radicata nei valori identitari, nella libertà di espressione, nella difesa delle tradizioni locali e della dignità individuale.

«La nostra missione è riscoprire e riaffermare le radici profonde che ci hanno legato e devono continuare a legarci alla nostra terra. Lo facciamo per costruire un futuro che abbia fondamenta solide: famiglia, rispetto, identità, sicurezza, merito e lavoro” – dichiara ancora il Team Leader – Crediamo in una società libera, forte di quei principi e di quei valori oggi forse un po’ smarriti ma che ci hanno permesso di diventare una società evoluta cui guardano tutti. Il nostro gruppo nasce per essere un laboratorio culturale aperto al confronto partendo da valori semplici ma irrinunciabili quali la patria, la sicurezza, l’identità, la famiglia, le tradizioni ed il lavoro».

Da parte della prima Team Leader del gruppo MAC Varese Stefania Bardelli arrivano parole di incoraggiamento: «Bene, più team nascono, meglio è».

Le prossime uscite del Team Insubria saranno sempre eventi di tipo culturale, diffusi su un territorio che va oltre Varese .