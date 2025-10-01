Vannacci a Morazzone? “Il comune non ne sa niente e non intendiamoci prestarci a polemiche”

L’ultima uscita sui social network dell’attivissimo team Vannacci “Angelo Vidoletti” di Varese ha fatto sobbalzare sulla sedia il primo cittadino di Morazzone. In un post su facebook i “vannacciani” guidati da Stefania Bardelli avevano indicato il comune di Morazzone come sede di una visita di Roberto Vannacci e sede di un possibile “ring” politico tra il generale in persona e, l’invitato, sindaco di Varese Davide Galimberti.

Quando lo ha visto il sindaco Maurizio Mazzucchelli non ha esitato un secondo a diffondere una precisazione: “In riferimento ad alcuni post circolati in queste ore sui social network, e in particolare a quanto pubblicato dal “Team Vannacci Angelo Vidoletti di Varese”, ritengo doveroso precisare quanto segue: Ad oggi non risulta alcuna prenotazione di sale comunali di Morazzone per dibattiti pubblici con il Generale On. Roberto Vannacci nei prossimi mesi. Eventuali richieste di utilizzo di spazi pubblici saranno, come sempre, valutate secondo i criteri e le procedure previste dai regolamenti comunali, garantendo pari opportunità a tutti i soggetti, nel rispetto del principio di pluralismo democratico che da sempre caratterizza la nostra Amministrazione”.

Mazzucchelli ha anche voluto precisare che: “Desidero anche ribadire che il nome del Comune di Morazzone non sarà prestato ad alcuna polemica politica o personale. Morazzone è una comunità aperta e pluralista, dove il confronto civile e costruttivo tra opinioni diverse è sempre stato favorito, nel rispetto delle regole e delle istituzioni. Invito pertanto chiunque intenda organizzare eventi o dibattiti nel nostro Comune a seguire i canali ufficiali, nel rispetto del dialogo democratico e del buon nome della nostra comunità”.