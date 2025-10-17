Varese Ghiaccio, tre vittorie e due podi in fascia Gold a Bergamo
Il primo appuntamento stagionale nella categoria regala ottimi risultati al club varesino. Il 25-26 la Coppa Italia Silver all'Acinque Ice Arena; Negrello, Broggini e Martegani a Zagabria
È di tre vittorie, contornate da altri due podi, il bilancio della partecipazione della Varese Ghiaccio alla prima prova del Campionato Italiano di pattinaggio su ghiaccio di Fascia Gold disputata a Bergamo l’11-12 ottobre. Il team varesino, guidato dagli allenatori Alessandra Buzzi e Mirko Antolini, ha partecipato in forze all’appuntamento orobico ottenendo risultati rilevanti con numerosi atleti, in diverse fasce d’età.
Tra le junior femminile (la categoria di età più alta) è arrivato il bronzo per Alice Marini, alla prima competizione in questa classe; in generale tutta la Varese Ghiaccio ha brillato piazzando in top ten anche le altre atlete. Quinta Susanna Di Bari, sesta Letizia Ceniccola e ottava Giorgia Piscitello.
Manuel Coco ha invece vinto la categoria “Advanced Novice” maschile, e proprio dal comparto maschile sono arrivati gli altri due successi varesini: uno con Tommaso Gasparoli tra i “Basic Novice” e l’altro grazie al giovanissimo Elia Cesarini, primo tra i “pre novice” in quella che è stata la sua gara d’esordio a livello agonistico.
Il quinto e ultimo podio varesino in terra bergamasca è stato appannaggio di Celeste Confalonieri, seconda nella “Pre Novice” femminile con Agata Dallo quinta: un esordio eccellente anche per loro in campo agonistico. Nelle altre categorie il club varesino ha schierato due atlete tra le “Intermediate Novice” e tre tra le “Basic Novice”.
Ora arriva un weekend senza gare, preludio però di un doppio appuntamento previsto per il 25-26 ottobre. Il primo riguarda una gara internazionale: la competizione “Golden Bear” di Zagabria, capitale della Croazia, che si disputa sotto l’egida dell’ISU e che vedrà in pista tre atlete di fascia Elite (la più importante). Si tratta di Ginevra Negrello, che non aveva disputato la tappa tricolore di Trento, di Carlotta Broggini e di Letizia Martegani: una bella occasione per confrontarsi con atlete di livello internazionale.
Sempre nel fine settimana del 25-26 ci sarà anche la prima prova di Coppa Italia di fascia Silver che proprio Varese Ghiaccio organizza alla Acinque Ice Arena di Via Albani. In quella circostanza saranno sei le atlete del club bosino iscritte.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.