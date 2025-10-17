Varese Ghiaccio, tre vittorie e due podi in fascia Gold a Bergamo

È di tre vittorie, contornate da altri due podi, il bilancio della partecipazione della Varese Ghiaccio alla prima prova del Campionato Italiano di pattinaggio su ghiaccio di Fascia Gold disputata a Bergamo l’11-12 ottobre. Il team varesino, guidato dagli allenatori Alessandra Buzzi e Mirko Antolini, ha partecipato in forze all’appuntamento orobico ottenendo risultati rilevanti con numerosi atleti, in diverse fasce d’età.

Tra le junior femminile (la categoria di età più alta) è arrivato il bronzo per Alice Marini, alla prima competizione in questa classe; in generale tutta la Varese Ghiaccio ha brillato piazzando in top ten anche le altre atlete. Quinta Susanna Di Bari, sesta Letizia Ceniccola e ottava Giorgia Piscitello.

Manuel Coco ha invece vinto la categoria “Advanced Novice” maschile, e proprio dal comparto maschile sono arrivati gli altri due successi varesini: uno con Tommaso Gasparoli tra i “Basic Novice” e l’altro grazie al giovanissimo Elia Cesarini, primo tra i “pre novice” in quella che è stata la sua gara d’esordio a livello agonistico.

Il quinto e ultimo podio varesino in terra bergamasca è stato appannaggio di Celeste Confalonieri, seconda nella “Pre Novice” femminile con Agata Dallo quinta: un esordio eccellente anche per loro in campo agonistico. Nelle altre categorie il club varesino ha schierato due atlete tra le “Intermediate Novice” e tre tra le “Basic Novice”.

Ora arriva un weekend senza gare, preludio però di un doppio appuntamento previsto per il 25-26 ottobre. Il primo riguarda una gara internazionale: la competizione “Golden Bear” di Zagabria, capitale della Croazia, che si disputa sotto l’egida dell’ISU e che vedrà in pista tre atlete di fascia Elite (la più importante). Si tratta di Ginevra Negrello, che non aveva disputato la tappa tricolore di Trento, di Carlotta Broggini e di Letizia Martegani: una bella occasione per confrontarsi con atlete di livello internazionale.

Sempre nel fine settimana del 25-26 ci sarà anche la prima prova di Coppa Italia di fascia Silver che proprio Varese Ghiaccio organizza alla Acinque Ice Arena di Via Albani. In quella circostanza saranno sei le atlete del club bosino iscritte.