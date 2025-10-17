Varese rinnova l’omaggio a Renato Guttuso: una nuova mostra al Castello di Masnago

La mostra, organizzata dai Musei Civici di Varese in collaborazione con la Fondazione Francesco Pellin e gli Archivi Guttuso di Roma, sarà visitabile fino al 29 marzo 2026.. Inaugurazione domenica 26 ottobre alle 17

A Varese torna protagonista Renato Guttuso, uno dei grandi maestri del Novecento italiano, con una nuova mostra ospitata al Museo d’Arte moderna e contemporanea del Castello di Masnago. L’inaugurazione è in programma per domenica 26 ottobre alle 17, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia e dei rappresentanti della Fondazione Francesco Pellin, che ha concesso in comodato le opere esposte.

La mostra, organizzata dai Musei Civici di Varese in collaborazione con la Fondazione Francesco Pellin e gli Archivi Guttuso di Roma, sarà visitabile fino al 29 marzo 2026.

Un nuovo percorso per riscoprire il maestro di Bagheria

Dopo il successo dell’esposizione del 2019-2020 a Villa Mirabello, che attirò oltre 20.000 visitatori, Varese propone un percorso museale rinnovato, arricchito da pannelli didattici, una biografia dettagliata dell’artista, approfondimenti tematici e una brochure dedicata alla collezione e alla storia della Fondazione Pellin.

Il percorso si chiude con uno dei dipinti più significativi di Guttuso: “Spes contra spem”, realizzato nel 1982 proprio a Velate, oggi considerato il suo testamento spirituale.

Una conferenza sui segreti di “Spes contra spem”

Durante l’evento inaugurale, Serena Contini, curatrice della mostra ed esperta dell’opera di Guttuso, terrà una conferenza dedicata al dipinto finale, dal titolo “Personaggi e significati nascosti del dipinto Spes contra spem”.

Contini rappresenterà inoltre il Comune di Varese al convegno “Dialoghi Guttusiani”, in programma il 23 e 24 ottobre a Palermo, presso la Galleria d’Arte Moderna e il Museo Guttuso, nell’ambito delle attività congiunte con gli Archivi Guttuso e l’Università di Palermo.

L’ingresso alla presentazione è libero, ma i posti sono limitati. È possibile confermare la propria presenza scrivendo a musei.civici@comune.varese.it