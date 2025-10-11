Varesina a caccia della svolta, la Castellanzese cerca continuità

Domenica 12 ottobre alle 15 si disputeranno sette gare valide per la 7a giornata di campionato del Girone B di Serie D. La Varesina è a caccia della svolta nella seconda gara casalinga consecutiva, nella quale affronterà la Vogherese. I neroverdi invece cercano la continuità nell’ostica trasferta di Villa d’Almè. Il turno si chiuderà il 22 ottobre con il recupero tra Breno e Milan Futuro, gara rinviata a causa della sosta nazionali.

VARESINA – VOGHERESE

Le Fenici si apprestano ad affrontare la seconda gara casalinga consecutiva, dopo la sfida di domenica scorsa contro il Brusaporto terminata con la beffa del pareggio subito nei minuti finali. La squadra allenata da mister Marco Spilli ha disputato comunque una buona gara contro la formazione bergamasca, collezionando diverse occasioni e colpendo ben tre legni. A macchiare la prestazione positiva è stata senza dubbio la fase difensiva con altre due reti subite. Per potersi rialzare i rossoblù dovranno, dunque, necessariamente trovare al più presto la solidità difensiva, visto che nelle prime sei gare sono stati concessi 10 gol.

All’Elmec Solar Stadium arriva la Vogherese allenata dal 28enne Andrea Cavaliere, che è seduto sulla panchina rossonera dalla scorsa stagione, in cui è riuscito ad ottenere la salvezza diretta nel Girone A. Varesina e Vogherese arrivano a questa partita con 5 punti a testa e in piena zona playout. La formazione del comune di Voghera in provincia di Pavia ha ottenuto il primo ed unico successo nella gara casalinga contro la Nuova Sondrio nell’ultimo turno disputato. Tra le due squadre ci sono 9 precedenti tra Eccellenza e Serie D e il bilancio sorride alle Fenici con 5 vittorie, contro le 3 degli ospiti, a cui si aggiunge 1 pareggio.

VILLA VALLE – CASTELLANZESE

I neroverdi sono attesi da un’ostica trasferta sul campo del Villa Valle, dopo che nel corso della sesta giornata sono riusciti ad ottenere la seconda vittoria in campionato, che ha dato seguito all’8-0 sul campo del Sondrio. Nell’ultima giornata giocata al “Provasi”, la squadra di mister Ivan Del Prato si è imposta per 3-2 sulla Real Calepina, partita in cui i neroverdi conducevano per 3-0, grazie al quarto gol in campionato di Mario Chessa e al primo sigillo in neroverde per Eros Castelletto; a queste marcature si è aggiunto l’autogol che ha sbloccato il risultato.

Dall’altra parte ci sarà il Villa Valle formazione allenata da mister Marco Sgrò dall’ottobre del 2023. I giallorossi sono partiti molto bene e in queste prime gare hanno già messo in saccoccia 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi. Nell’ultimo turno i bergamaschi hanno impattato 2-2 contro lo Scanzorosciate. Al Comunale di Villa d’Almè domenica si sfideranno il primo e il secondo miglior attacco del campionato: la Castellanzese ha messo a segno 14 gol, mentre il Villa Valle 13, al pari della Real Calepina. Tra le due squadre ci sono 5 precedenti: 2 vittorie per i bergamaschi, 3 pareggi e nessun successo per i neroverdi.

7° GIORNATA – Girone B Serie D

PROGRAMMA: Brusaporto – Pavia, Caldiero – Scanzorosciate, Caratese – Chievo, Sondrio – Leon, Oltrepò – Virtus CBG, Real Calepina – Casatese Merate, VARESINA – VOGHERESE, VILLA VALLE – CASTELLANZESE, Breno – Milan Futuro (22-10)

CLASSIFICA: Folgore Caratese, 16, Chievo 13, Villa Valle e Milan Futuro 11, Real Calepina e Brusaporto 10, CASTELLANZESE, Virtus CBG, Casatese Merate e Oltrepò* 9, Breno e Caldiero 7, Leon, VARESINA e Vogherese 5, Scanzorosciate 4, Pavia 3, Sondrio 0.

*= un punto di penalizzazione