Varese News

Archivio

Vergiate celebra domenica la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.

Nella mattinata momenti in tutte le frazioni e poi corteo al Villaggio del Fanciullo

monumento caduti libertà vergiate

Domenica 2 novembre, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, Vergiate celebrerà la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.

«Il 4 novembre è un giorno importante per la storia del nostro Paese: si celebra in questa data l’armistizio che nel 1918 pose fine tra l’Italia e l’Austria – Ungheria, nell’ambito della Prima Guerra Mondiale» dice il sindaco Daniele Parrino. «È doveroso ricordare tutti coloro che nei campi di battaglia hanno dato la propria vita per la Patria e tributare loro la nostra più sincera riconoscenza per averci consegnato un’Italia libera, indipendente ed unità».

Il programma

Domenica 2 novembre ore 9.15 ritrovo dei partecipanti presso il cippo ai caduti di Cuirone.

Posa della corona di alloro. A seguire:

Ore 9.25: posa corona di alloro sul monumento ai caduti di Cimbro.

Ore 9.40: posa corona di alloro sul monumento ai caduti di Sesona.

Ore 10.00: posa corona di alloro sul monumento ai caduti di Corgeno.

Ore 10.40: posa corona di alloro sul monumento ai caduti di Vergiate.

Ore 10.50: Ritrovo del Corteo al Villaggio del Fanciullo per la posa della corona di alloro al Sacrario Internazionale dei caduti.

Ore 11.00 presso il Villaggio del Fanciullo Celebrazione della Santa Messa con discorso celebrativo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.