Vergiate celebra domenica la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.

Domenica 2 novembre, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, Vergiate celebrerà la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.

«Il 4 novembre è un giorno importante per la storia del nostro Paese: si celebra in questa data l’armistizio che nel 1918 pose fine tra l’Italia e l’Austria – Ungheria, nell’ambito della Prima Guerra Mondiale» dice il sindaco Daniele Parrino. «È doveroso ricordare tutti coloro che nei campi di battaglia hanno dato la propria vita per la Patria e tributare loro la nostra più sincera riconoscenza per averci consegnato un’Italia libera, indipendente ed unità».

Il programma

Domenica 2 novembre ore 9.15 ritrovo dei partecipanti presso il cippo ai caduti di Cuirone.

Posa della corona di alloro. A seguire:

Ore 9.25: posa corona di alloro sul monumento ai caduti di Cimbro.

Ore 9.40: posa corona di alloro sul monumento ai caduti di Sesona.

Ore 10.00: posa corona di alloro sul monumento ai caduti di Corgeno.

Ore 10.40: posa corona di alloro sul monumento ai caduti di Vergiate.

Ore 10.50: Ritrovo del Corteo al Villaggio del Fanciullo per la posa della corona di alloro al Sacrario Internazionale dei caduti.

Ore 11.00 presso il Villaggio del Fanciullo Celebrazione della Santa Messa con discorso celebrativo.