Vernice rossa sulla sede della Lega a Busto, solidarietà anche dal PD

La sede della Lega in via Culin è stata imbrattata nella notte con della vernice rossa, un gesto che ha subito provocato reazioni delle forze politiche cittadine

Un nuovo episodio di vandalismo a sfondo politico ha colpito la sede della Lega di Busto Arsizio, in via Culin, dove nella mattinata di giovedì 31 ottobre è stata scoperta un’imbrattatura con vernice rossa sulla facciata dell’edificio. Un gesto che ha suscitato la ferma condanna non solo da parte del partito coinvolto, ma anche da esponenti delle opposizioni cittadine.

A intervenire per primo è stato il segretario cittadino della Lega, Albani, che ha definito l’episodio «inaccettabile». A lui si è unito anche Maurizio Maggioni del Partito Democratico, che ha espresso solidarietà.

«Solidarietà alla Lega di Busto e a chi è oggetto di forme di disprezzo insensato – ha dichiarato Maggioni –. Siamo per difendere e promuovere il dibattito ed il dialogo necessari per una democrazia consapevole».

Secondo il gruppo consiliare del Partito Democratico, episodi come questo segnalano una «deriva preoccupante a scapito del confronto politico programmatico ed ideale». «Non si tratta purtroppo soltanto di danneggiamenti, pur incresciosi – prosegue la nota – ma di una degenerazione che dobbiamo impegnarci ad invertire».

 

Pubblicato il 31 Ottobre 2025
