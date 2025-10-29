Visita a Varese del comandante regionale Lombardia della guardia di Finanza Paolo Compagnone

Il generale di divisione Paolo Compagnone, comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, ha effettuato mercoledì una visita al comando provinciale di Varese. Ricevuto dal comandante provinciale, generale di brigata, Giuseppe Coppola, il comandante regionale ha incontrato il prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, i presidenti dei Tribunali di Varese e Busto Arsizio, Dario Giuseppe Papa e Miro Santangelo, nonché il Procuratore della Repubblica di Varese, Antonio Gustapane, con i quali si è lungamente intrattenuto.

Al termine delle visite, nella stupenda cornice della sede del comando provinciale Varese, il Paolo Compagnone ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio in città e nella provincia varesina.

In tale occasione, il comandante regionale ha rivolto il suo saluto ai presenti ed ha sottolineato l’importanza e la delicatezza del ruolo di polizia economico-finanziaria svolto dal Corpo, per la tutela della legalità al servizio dei cittadini. Si è poi soffermato sulle peculiarità delle Fiamme Gialle varesine apprezzandone le tradizioni, la professionalità e il diuturno impegno, intrattenendosi, inoltre, con i rappresentanti delle cinque Sezioni dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia presenti sul territorio provinciale e con i responsabili provinciali delle associazioni professionali a carattere sindacale.