Worldwide Assistance Foundation: a Varese la testimonianza dei missionari salesiani

C’è un filo invisibile che unisce Varese alla Cambogia, e non solo: è il filo della solidarietà, dell’educazione e dell’aiuto concreto a bambini e famiglie che vivono in contesti fragili. Questo filo lo tesse da anni la Worldwide Assistance Foundation (WAF), che opera attraverso missionari salesiani e verbiti con adozioni a distanza e micro progetti in India, Cambogia, Senegal e Tailandia.

Sabato 4 ottobre, nella sede dell’associazione, torna un appuntamento ormai tradizionale: la visita di Fratel Roberto Panetto, direttore della Don Bosco Technical and Hotel School di Sihanoukville, in Cambogia. Insieme a lui arriveranno quest’anno due ospiti d’eccezione: Brother Martin Tan Tai, economo della comunità salesiana, e Pev Tula, responsabile della progettazione e della corrispondenza con le agenzie di sostegno per le missioni salesiane in Cambogia.

L’incontro sarà un’occasione preziosa per ascoltare le loro testimonianze, conoscere da vicino le sfide quotidiane della missione e scoprire come la formazione professionale stia cambiando la vita di tanti ragazzi. Non solo una finestra aperta su un Paese lontano, ma anche un invito a riflettere sul valore della solidarietà e sulla forza dell’educazione come strumento di riscatto.

La WAF accoglie ogni anno i missionari con entusiasmo, per rafforzare quel ponte di relazioni e sostegno che permette a centinaia di bambini di studiare e costruirsi un futuro migliore. L’invito è aperto a tutti: partecipare significa conoscere, sostenere e diventare parte di un grande progetto di speranza.

