Varese News

Varese Laghi

Worldwide Assistance Foundation: a Varese la testimonianza dei missionari salesiani

Sabato 4 ottobre la Worldwide Assistance Foundation ospita Fratel Roberto Panetto con due ospiti dalla Don Bosco Children School di Sihanoukville. Un’occasione per conoscere da vicino le missioni salesiane e l’impegno per i bambini nei Paesi in difficoltà

C’è un filo invisibile che unisce Varese alla Cambogia, e non solo: è il filo della solidarietà, dell’educazione e dell’aiuto concreto a bambini e famiglie che vivono in contesti fragili. Questo filo lo tesse da anni la Worldwide Assistance Foundation (WAF), che opera attraverso missionari salesiani e verbiti con adozioni a distanza e micro progetti in India, Cambogia, Senegal e Tailandia.

Sabato 4 ottobre, nella sede dell’associazione, torna un appuntamento ormai tradizionale: la visita di Fratel Roberto Panetto, direttore della Don Bosco Technical and Hotel School di Sihanoukville, in Cambogia. Insieme a lui arriveranno quest’anno due ospiti d’eccezione: Brother Martin Tan Tai, economo della comunità salesiana, e Pev Tula, responsabile della progettazione e della corrispondenza con le agenzie di sostegno per le missioni salesiane in Cambogia.

L’incontro sarà un’occasione preziosa per ascoltare le loro testimonianze, conoscere da vicino le sfide quotidiane della missione e scoprire come la formazione professionale stia cambiando la vita di tanti ragazzi. Non solo una finestra aperta su un Paese lontano, ma anche un invito a riflettere sul valore della solidarietà e sulla forza dell’educazione come strumento di riscatto.

La WAF accoglie ogni anno i missionari con entusiasmo, per rafforzare quel ponte di relazioni e sostegno che permette a centinaia di bambini di studiare e costruirsi un futuro migliore. L’invito è aperto a tutti: partecipare significa conoscere, sostenere e diventare parte di un grande progetto di speranza.

Per maggiori informazioni consultare la locandina allegata.


CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.