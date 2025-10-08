Zucche Vuote in Festa: a Besozzo una domenica d’autunno coi produttori locali

Domenica 12 ottobre Besozzo si colora d’autunno con Zucche Vuote in Festa, una giornata all’aperto che celebra la stagione autunnale con i suoi sapori, colori e tradizioni. L’appuntamento è in Via Castelletto 23, con ingresso libero a partire dalle 10:00. Una festa pensata per tutta la famiglia, tra bancarelle, musica, giochi, buona cucina e prodotti a chilometro zero.

Un mercato all’insegna dei sapori locali

Il cuore dell’evento è il mercatino agricolo e artigianale, dove scoprire e acquistare prodotti genuini del territorio e creazioni fatte a mano. Ampio spazio anche alla vendita di zucche, protagoniste assolute della giornata, sia da gustare in tavola che per decorare casa.

Per i più golosi, lo stand gastronomico offre un menu ricco di specialità autunnali.

Divertimento per tutti

Durante la festa, sono previste anche attività e giochi per bambini. La giornata sarà accompagnata da musica dal vivo.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 26 ottobre.

La manifestazione è organizzata dalla Fiera dell’Agricoltura Monavalle in collaborazione con l’azienda agricola Castelletto e Oltre la Siepe.