A Bodio Lomnago le 0048 sfilano con medici e infermieri: “La forza siamo noi… con voi!”

Nata tra i reparti oncologici, l’esperienza è diventata un progetto di vita che unisce moda, musica e messaggi di speranza

Domenica 16 novembre 2025, alle ore 16.30, la splendida cornice di Villa Puricelli a Bodio Lomnago ospiterà la sesta sfilata di moda delle 0048, un gruppo di donne che ha trasformato la malattia in un messaggio di forza, bellezza e condivisione.

Grazie alla disponibilità della direzione di Villa Puricelli, al patrocinio del Comune di Bodio Lomnago e alla collaborazione di Radio Village Network, l’appuntamento è più sentito che mai.

Il titolo scelto per questa edizione parla chiaro: “La forza siamo noi… con voi!”, un omaggio ai medici e al personale sanitario che hanno camminato accanto alle protagoniste nel percorso della malattia.

Moda, musica e gratitudine

In passerella sfileranno 18 modelle, donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore, accompagnate da medici e operatori sanitari. Indosseranno abiti casual ed eleganti, arricchiti da gioielli messi a disposizione da sponsor locali. Non mancheranno i momenti musicali, curati da artisti vicini al gruppo, che condivideranno la scena con chi ogni giorno sceglie di non cedere alla paura.

Nel backstage, il tocco professionale di truccatori, parrucchieri e studenti contribuirà a creare un’atmosfera da grande evento, curata nei dettagli ma sempre carica di autenticità.

Chi sono le 0048

Nate nei primi mesi del 2024 tra i corridoi dei day hospital oncologici di Varese, le 0048 sono donne che si sono incontrate grazie a un invito semplice ma rivoluzionario: partecipare a una sfilata di moda. Insieme hanno scoperto quanto la condivisione possa fare la differenza nei momenti più duri. Ciascuna porta con sé una storia diversa, ma tutte condividono lo stesso spirito: non lasciarsi definire dalla malattia.

Quello che era iniziato come un esperimento è diventato un appuntamento fisso, un progetto di vita. Con il supporto della coach Alma Cannì, che le ha aiutate a riscoprire la propria bellezza “senza paura e senza filtri”, oggi le 0048 sono un gruppo coeso e determinato.

Una missione che va oltre la passerella

Le sfilate non sono solo eventi pubblici, ma tappe di un percorso interiore. Per le 0048, camminare su una passerella è un atto di coraggio e rinascita. È la prova che si può essere ancora protagoniste della propria vita, anche in mezzo alla fatica e al dolore. Il loro messaggio è chiaro e potente: non mollare mai, continuare a credere in sé stesse, e soprattutto ricordare che anche la cura dell’anima ha un ruolo fondamentale nel percorso di guarigione.