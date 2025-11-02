Varese News

A Castelveccana un’auto finisce contro un muro sulla SP69: due feriti

Ragazza di 17 anni e giovane di 20 soccorsi e trasportati all’ospedale di Varese

Intorno alle 22 e 30 di ieri, sabato 1 novembre, i vigili del fuoco del comando di Varese sono intervenuti sulla Strada Provinciale 69 per un incidente stradale. Un’autovettura, dopo aver perso il controllo, è finita contro un muro. A bordo due giovani, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 20, che hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Luino, un’ambulanza della Croce Rossa di Luino (codice giallo) e un mezzo di soccorso avanzato (codice verde). Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Circolo di Varese.

Pubblicato il 02 Novembre 2025
