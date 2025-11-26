A Castiglione Olona il Tè con l’autore si tinge di giallo con lo scrittore Riccardo Landini

Nuovo appuntamento letterario a Castiglione Olona, dove domenica 30 novembre torna l’iniziativa “Il tè con l’autore”, un classico del calendario cultural edell’associazione Borgo Antico che da oltre dieci anni propone incontri con scrittori e appassionati lettori. Ospite dell’incontro sarà lo scrittore Riccardo Landini (nella foto), che presenterà il suo ultimo romanzo “Fino all’ultimo inganno”, edito da Laurana Editore.

L’incontro è in programma alle 16 al Caffè Lucioni.

Il libro, che segna un nuovo capitolo nella serie dell’investigatore Brenno Sandrelli, si apre in una torrida estate che ben presto si sposta nell’aria più fresca dei monti toscani. Sandrelli viene invitato da un anziano professore universitario a far luce su alcune morti sospette avvenute in zona. Lontano dai ritmi cittadini e immerso nella natura, il protagonista immagina di concedersi una vacanza rilassante, ma si ritrova in una baita isolata tra boschi e torrenti, dove inizia a indagare, raccogliendo indizi e testimonianze. Il clima idilliaco nasconde però una presenza inquietante: una figura oscura che ha già ucciso e potrebbe colpire ancora. Forse proprio Sandrelli sarà la prossima vittima.

«Stiamo chiudendo l’undicesimo anno di attività – dice il presidente dell’associazione Borgo Antico, Ugo Marelli – Manca solo l’incontro di dicembre, che sarà in tempo per Natale. Ma stiamo già lavorando al calendario del 2026, che sarà altrettanto ricco di spunti e di nuovi autori».