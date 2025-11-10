A Elettra Santomassimo il concorso “Un Poster per la Pace” dei Lions Club Varese Insubria

È Elettra Santomassimo, studentessa di 12 anni della classe 2ªB dell’Istituto Salesiano A.T. Maroni di Varese, la vincitrice della selezione locale del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Club Varese Insubria nell’ambito dell’iniziativa mondiale di Lions International. Il suo elaborato, scelto tra 74 poster realizzati dagli studenti dell’istituto, rappresenterà il territorio nella fase successiva del concorso, che ogni anno raccoglie oltre 600.000 partecipazioni da tutto il mondo.

Il tema di quest’edizione, “Uniti come una cosa sola”, invitava i giovani artisti a riflettere sull’importanza della solidarietà e dell’unità nella costruzione della pace. La giuria – composta da membri del Lions Club e docenti dell’Istituto – ha premiato il lavoro di Elettra per originalità, qualità artistica e aderenza al tema.

«È stato emozionante vedere la profondità e la sensibilità dei ragazzi», ha dichiarato Marco Canziani, presidente del Lions Club Varese Insubria, sottolineando come l’arte possa diventare un mezzo potente per promuovere la pace in un periodo storico segnato dai conflitti. Anche la direttrice dell’Istituto, prof.ssa Paola Maraschi, ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo e la partecipazione degli studenti, annunciando che tutti i 74 elaborati saranno esposti in una mostra all’interno della scuola.

Il poster di Elettra proseguirà ora verso le selezioni distrettuali, nazionali e internazionali del concorso. Il vincitore assoluto riceverà un premio di 5.000 dollari e sarà invitato alla cerimonia ufficiale della Giornata Lions con le Nazioni Unite a New York.

Per maggiori informazioni sul concorso “Un Poster per la Pace” è possibile consultare il sito ufficiale: www.lionsclubs.org/peaceposter.