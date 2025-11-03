A Gaza “qualcosa di catastrofico si è innescato”. A Samarate un incontro sull’impatto psicologico sui civili
In Israele il 78% dei suicidi ha toccato soldati che avevano combattuto a Gaza. Mentre mancano dati sull'impatto devastante sulla popolazione civile palestinese: se ne parla in un incontro con Medicina Democratica
Una recente ricerca israeliana dice che il 78% di chi in Israele si è tolto la vita nel 2024 era un soldato operativo nella Striscia di Gaza, un dato che è probabilmente in aumento. È l’impatto devastante del conflitto sulla società israeliana. Un dato che non è accompagnato oggi da alcuna stima sull’impatto psicologico ed esistenziale sui palestinesi: perché dietro le oltre 60mila vittime stimate c’è una sofferenza che lascerà a lungo strascichi.
Il tema delle conseguenze psicologiche e sociali sui civili è al centro di un appuntamento che si terrà a Samarate, dal titolo “Gaza. L’umanità negata – Qualcosa di altamente catastrofico si è innescato”. Un incontro pubblico che si terrà a Villa Montevecchio di Samarate, sabato 8 novembre 2025 alle ore 17.30. L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dall’associazione Medicina Democratica ETS con il patrocinio del Comune di Samarate.
L’incontro sarà guidato dal dottor Guido Veronese, docente di psicologia clinica all’Università Milano Bicocca e specialista in traumi collettivi in aree di crisi.
Veronese, che da anni lavora sul campo in contesti segnati da conflitti armati, condividerà riflessioni, dati e testimonianze dirette legate alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, approfondendo le conseguenze psicologiche e sociali sui civili, in particolare su bambini e famiglie. Come cresce una generazione privata dei diritti fondamentali: sicurezza, gioco, educazione? Quali sono le prospettive future per la ricostruzione di un tessuto sociale lacerato dalla violenza?
L’obiettivo dell’incontro è offrire una chiave di lettura umana e scientifica di quanto sta accadendo, al di là della cronaca e della geopolitica.
L’iniziativa si inserisce in un ciclo di eventi dedicati alla promozione della cultura della pace e della solidarietà. Durante la serata ci sarà spazio anche per il confronto con il pubblico.
Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato anche Anpi Samarate e la Unione Cooperativa di Consumo, realtà del territorio impegnate nella difesa dei diritti umani.
