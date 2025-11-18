A Legnano il grande ritorno della sagra della Carbonara, Cacio e Pepe e Amatriciana
Il 21, 22 e 23 novembre 2025 alla contrada San Domenico sarà assoluta protagonista la cucina romana
Dal 21 al 23 novembre 2025, la Contrada San Domenico di Legnano in via Nino Bixio 6 ospiterà uno degli eventi gastronomici più amati e attesi dell’anno: la Sagra della Carbonara, Cacio e Pepe e Amatriciana, organizzata da Street Food Parade in collaborazione con l’Associazione Contrada San Domenico.
Un appuntamento che profuma di Roma e di tradizione, con una formula irresistibile che ha già conquistato il pubblico: All You Can Eat. Tre giorni di gusto, convivialità e allegria per celebrare i piatti simbolo della cucina romana, preparati sul momento dagli chef di Sagre Prelibate guidati dallo chef Pippo.
Un viaggio nei sapori di Roma
Carbonara, Cacio e Pepe, Amatriciana e Gricia: quattro piatti, quattro icone di una tradizione autentica che unisce semplicità, tecnica e gusto inconfondibile. Niente rivisitazioni o compromessi: solo ingredienti genuini, pasta al dente e tanta passione per la buona cucina.
Con 20 euro sarà possibile gustare un vero e proprio giro-pasta illimitato, passando da una specialità all’altra, proprio come in una tipica trattoria romana. Non mancheranno i classici supplì al pomodoro, proposti al prezzo di 6 euro, e per concludere il pasto si potrà scegliere tra tiramisù e cheesecake alla fragola.
Un evento per tutti, al coperto
La sagra si svolgerà in un ambiente completamente al coperto, adatto ad accogliere i visitatori anche in caso di maltempo. L’atmosfera sarà quella delle feste romane: tavolate imbandite, risate, vino, musica e un clima di allegria e condivisione che da sempre caratterizza le sagre popolari italiane.
Informazioni utili
Date: 21, 22 e 23 novembre 2025
Luogo: Contrada San Domenico di Legnano, via Nino Bixio 6
Orari di apertura: venerdì e sabato dalle 19 alle 24, domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24
La prenotazione è fortemente consigliata, i posti sono limitati e il servizio è esclusivamente al tavolo. È possibile prenotare compilando il modulo online al link forms.gle/2HPhKidP46X255DK7 oppure telefonando o scrivendo via WhatsApp al numero 349 5382384.
Un appuntamento da veri buongustai
Tre giorni di festa, buonumore e piatti che hanno fatto la storia della cucina italiana. La Sagra della Carbonara, Cacio e Pepe e Amatriciana è un tributo ai sapori autentici, alle risate tra amici e al piacere di stare a tavola. Perché a Legnano, come a Roma, la felicità si misura in forchettate.
