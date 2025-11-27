A Varese debutta La Leggenda del saggio Artabàn nel ventesimo anniversario della scomparsa di Giacomo Ascoli

Sabato 29 novembre, nel giorno del 20° anniversario dalla scomparsa di Giacomo Ascoli, cui è dedicata l’omonima Fondazione, i 50 giovani cantanti tra i 7 e i 20 anni del Coro voci bianche e i musicisti della piccola orchestra da Camera del Liceo Musicale Malipiero, portano in scena in anteprima La Leggenda del saggio Artabàn.

Un racconto musicale natalizio inedito, impreziosito dalla voce narrante del noto regista varesino Andrea Chiodi, che è una preziosa testimonianza del valore e della cultura del dono.

Il concerto – con testi di Ottavio Da Carli su musiche originali del maestro compositore Domenico Clapasson – è un viaggio intenso e meraviglioso verso un mondo lontano nel tempo e nello spazio ma vicino nel cuore, da vivere in un’atmosfera unica, ricca di magia e spirito natalizio, sabato 29 novembre alle ore 21 nella cornice suggestiva della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in piazza XXVI Maggio a Biumo Inferiore, a Varese.

Liberamente ispirato al libro “Artabano, il quarto Re” di Henry van Dyke, La Leggenda del saggio Artabàn, racconta con estrema delicatezza e calore l’esperienza di dono del quarto Re Magio con musiche e parole «che regalano amore e che riflettono fortemente la storia della vita e del dopo vita di Giacomo», spiegano Marco e Angela Ascoli, i genitori di Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin.

Sarà quindi una serata benefica, magica e suggestiva, il cui ricavato contribuirà a finanziare i progetti a sostegno di bambini e ragazzi dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte e delle loro famiglie.

Il concerto sarà introdotto da una sorpresa a cura dell’attrice Liliana Maffei e della maestro di canto moderno Giusi Consoli.

La donazione consigliata è di 15 euro a persona , ridotto a 10 euro per i bambini fino a 8 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazione biglietti scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it.