A52 Tangenziale Nord di Milano: chiusure notturne tra Baranzate e Bollate Novate
Interventi di ispezione e manutenzione nella galleria “Baranzate”: traffico deviato su viabilità locale
Per consentire lavori di ispezione e manutenzione nella galleria “Baranzate”, sulla A52 Tangenziale Nord di Milano sarà chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate. La chiusura è prevista in due notti: dalle 22.00 di mercoledì 5 alle 5.00 di giovedì 6 novembre in direzione Monza, e dalle 22.00 di venerdì 7 alle 5.00 di sabato 8 novembre verso Rho. Durante le operazioni, il traffico verrà deviato sulla viabilità ordinaria, con percorsi alternativi segnalati lungo via Stella Rosa, via Falzarego, la Complanare C2, via Volturno e via Piave. Si consiglia di programmare gli spostamenti e prestare attenzione alla segnaletica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.