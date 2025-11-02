Varese News

A52 Tangenziale Nord di Milano: chiusure notturne tra Baranzate e Bollate Novate

Interventi di ispezione e manutenzione nella galleria “Baranzate”: traffico deviato su viabilità locale 

Per consentire lavori di ispezione e manutenzione nella galleria “Baranzate”, sulla A52 Tangenziale Nord di Milano sarà chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate. La chiusura è prevista in due notti: dalle 22.00 di mercoledì 5 alle 5.00 di giovedì 6 novembre in direzione Monza, e dalle 22.00 di venerdì 7 alle 5.00 di sabato 8 novembre verso Rho. Durante le operazioni, il traffico verrà deviato sulla viabilità ordinaria, con percorsi alternativi segnalati lungo via Stella Rosa, via Falzarego, la Complanare C2, via Volturno e via Piave. Si consiglia di programmare gli spostamenti e prestare attenzione alla segnaletica.

Pubblicato il 02 Novembre 2025
