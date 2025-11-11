Addio a Sugar Richardson, stella della Virtus Bologna e protagonista della “rissa di Masnago”
È scomparso a 70 anni uno dei giocatori americani più forti ed estrosi arrivati in Italia negli anni d'oro della Serie A. Nel 1990 fu protagonista di una storica scena da "far west" a Varese
Il mondo del basket, sulle due sponde dell’Atlantico, piange Michael Ray “Sugar” Richardson, fuoriclasse tanto negli USA quanto in Europa e in particolare a Bologna. Il giocatore, nato in Texas nel 1955, disputò tre stagioni con le Vu Nere e le portò per la prima volta a infrangere il tabù europeo con la vittoria nella Coppa delle Coppe 1990. Se n’è andato dopo una breve lotta con un tumore alla prostata.
Genio e sregolatezza, Richardson era arrivato in Italia dopo essere stato cacciato dalla NBA per problemi di droga: un peccato, perché la guardia aveva vestito le maglie di Knicks, Warriors e Nets ottenendo anche diversi riconoscimenti personali. In quegli anni però, cocaina e affini erano diffuse all’interno di una Lega che – giustamente – cercava di ripulirsi e i suoi eccessi (certificati all’antidoping) alla fine gli costarono il posto. (foto da Virtuspedia)
In Europa la sua rinascita: dopo Bologna ci furono Spalato, Livorno, Antibes (vittoria del titolo francese) e Forlì: nella città toscana “tenne a battesimo” anche un giovanissimo playmaker dotato del suo stesso estro, Gianmarco Pozzecco. Ma “Sugar” è legato a Varese soprattutto per un episodio clamoroso, la rissa in campo durante una partita a Masnago tra la sua Knorr e la Ranger nel novembre del 1990.
Fu proprio Richardson a innescare la zuffa colpendo Stefano Rusconi; poco dopo fu il play varesino Franklin Johnson a reagire innescando anche la risposta dell’altro Johnson, il bolognese Clemon. A quel punto in tanti si riversarono in campo per fermare i contendenti ma una regola introdotta da poco fece scattare l’espulsione di tutti coloro che in quel momento non si trovavano tra i dieci giocatori in gioco. Fu una vicenda storica anche perché la partita finì in cinque contro tre con la vittoria dei biancorossi: una serata rievocata di recente in occasione dell’incontro organizzato a Materia con protagonista il fotografo Carlo Meazza (è disponibile integralmente su Youtube). La “rissa di Masnago” si trova anch’essa su Youtube in un servizio di Italia1 andato in onda all’epoca (vedi in basso).
I NOSTRI PODCAST
DAL PARQUET – È disponibile la settima puntata stagionale di “Dal Parquet”, quella realizzata dopo la sfortunata trasferta di Tortona: la trovate qui sotto.
LUCI A MASNAGO – Giovedì 13 novembre alle 14, in diretta su Radio Materia, torna l’approfondimento “Luci a Masnago” con Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni. Si parlerà di palazzetti e dell’imminente derby con Cantù. QUI trovate le puntate precedenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.