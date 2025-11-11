Addio a Sugar Richardson, stella della Virtus Bologna e protagonista della “rissa di Masnago”

Il mondo del basket, sulle due sponde dell’Atlantico, piange Michael Ray “Sugar” Richardson, fuoriclasse tanto negli USA quanto in Europa e in particolare a Bologna. Il giocatore, nato in Texas nel 1955, disputò tre stagioni con le Vu Nere e le portò per la prima volta a infrangere il tabù europeo con la vittoria nella Coppa delle Coppe 1990. Se n’è andato dopo una breve lotta con un tumore alla prostata.

Genio e sregolatezza, Richardson era arrivato in Italia dopo essere stato cacciato dalla NBA per problemi di droga: un peccato, perché la guardia aveva vestito le maglie di Knicks, Warriors e Nets ottenendo anche diversi riconoscimenti personali. In quegli anni però, cocaina e affini erano diffuse all’interno di una Lega che – giustamente – cercava di ripulirsi e i suoi eccessi (certificati all’antidoping) alla fine gli costarono il posto. (foto da Virtuspedia)

In Europa la sua rinascita: dopo Bologna ci furono Spalato, Livorno, Antibes (vittoria del titolo francese) e Forlì: nella città toscana “tenne a battesimo” anche un giovanissimo playmaker dotato del suo stesso estro, Gianmarco Pozzecco. Ma “Sugar” è legato a Varese soprattutto per un episodio clamoroso, la rissa in campo durante una partita a Masnago tra la sua Knorr e la Ranger nel novembre del 1990.

Fu proprio Richardson a innescare la zuffa colpendo Stefano Rusconi; poco dopo fu il play varesino Franklin Johnson a reagire innescando anche la risposta dell’altro Johnson, il bolognese Clemon. A quel punto in tanti si riversarono in campo per fermare i contendenti ma una regola introdotta da poco fece scattare l’espulsione di tutti coloro che in quel momento non si trovavano tra i dieci giocatori in gioco. Fu una vicenda storica anche perché la partita finì in cinque contro tre con la vittoria dei biancorossi: una serata rievocata di recente in occasione dell’incontro organizzato a Materia con protagonista il fotografo Carlo Meazza (è disponibile integralmente su Youtube). La “rissa di Masnago” si trova anch’essa su Youtube in un servizio di Italia1 andato in onda all’epoca (vedi in basso).

