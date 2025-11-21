Violenza sessuale a Gallarate: donna aggredita per strada mentre va al lavoro
La vittima è una 53enne. L'aggressore è in fuga. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa italiana e i militari
Una donna di 53 anni è stata aggredita questa mattina, giovedì 21 novembre, a Gallarate in via Pegoraro. Le sue condizioni sono piuttosto gravi, ma non risulta essere in pericolo di vita. Responsabile del fatto che sembra avere una matrice a sfondo sessuale, è un uomo tuttora ricercato dai carabinieri di Gallarate e dai colleghi del reparto operativo di Varese.
Il fatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Sul posto si sono precipitati i mezzi inviati dal 118: un’ambulanza della Croce Rossa italiana di Gallarate, oltre ai militari che dopo aver soccorso la donna hanno subito fatto partire le indagini.
La vittima è italiana e sembra che in quel momento stesse andando al lavoro. Sulla vicenda non emergono ulteriori particolari vista la delicatezza dei fatti e le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.
