Varese News

Tempo libero

Al CUAC di Gallarate si parla di guerra, pace e diritti con il libro di Lidia Menapace

Sabato 29 novembre la Casa delle Donne propone la presentazione del libro “Fuori la guerra dalla storia”. Un’occasione per riflettere sul pacifismo oggi

Lidia Menapace

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 18, presso il CUAC di Gallarate in via Torino 64, la Casa delle Donne “Anna Andriulo” Gallarate APS-ETS invita la cittadinanza a un incontro di riflessione sul tema della guerra e del pacifismo. L’occasione è la presentazione del libro “Fuori la guerra dalla storia”, una raccolta di scritti e pensieri di Lidia Menapace, figura di riferimento del pensiero pacifista italiano, scomparsa nel 2020.

L’appuntamento vuole offrire un momento di approfondimento e dialogo su una questione oggi più che mai urgente, riletta attraverso l’esperienza e la voce di una donna che ha attraversato il Novecento con coerenza e passione civile.

Monica Lanfranco presenta la raccolta

A presentare il volume sarà Monica Lanfranco, giornalista, formatrice e attivista femminista, fondatrice della rivista MAREA e curatrice della raccolta. Da anni impegnata nei temi della risoluzione non violenta dei conflitti e nella promozione dei diritti delle donne, Lanfranco accompagnerà il pubblico nella scoperta del pensiero critico di Lidia Menapace.

Partigiana in Val d’Ossola, parlamentare, comunista laica con radici cattoliche, Lidia Menapace è stata una voce libera, capace di unire idealità e pratica politica, sempre in difesa della dignità e dell’uguaglianza.

Conclusione conviviale

L’incontro si concluderà con un momento conviviale, per continuare il confronto in uno spazio informale e aperto alla partecipazione.

locandina 29 11 2025 MonicaLanfranco pres libro ‘Fuori la guerra dalla Storia’ Lidia Menapace –

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.