Al CUAC di Gallarate si parla di guerra, pace e diritti con il libro di Lidia Menapace

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 18, presso il CUAC di Gallarate in via Torino 64, la Casa delle Donne “Anna Andriulo” Gallarate APS-ETS invita la cittadinanza a un incontro di riflessione sul tema della guerra e del pacifismo. L’occasione è la presentazione del libro “Fuori la guerra dalla storia”, una raccolta di scritti e pensieri di Lidia Menapace, figura di riferimento del pensiero pacifista italiano, scomparsa nel 2020.

L’appuntamento vuole offrire un momento di approfondimento e dialogo su una questione oggi più che mai urgente, riletta attraverso l’esperienza e la voce di una donna che ha attraversato il Novecento con coerenza e passione civile.

Monica Lanfranco presenta la raccolta

A presentare il volume sarà Monica Lanfranco, giornalista, formatrice e attivista femminista, fondatrice della rivista MAREA e curatrice della raccolta. Da anni impegnata nei temi della risoluzione non violenta dei conflitti e nella promozione dei diritti delle donne, Lanfranco accompagnerà il pubblico nella scoperta del pensiero critico di Lidia Menapace.

Partigiana in Val d’Ossola, parlamentare, comunista laica con radici cattoliche, Lidia Menapace è stata una voce libera, capace di unire idealità e pratica politica, sempre in difesa della dignità e dell’uguaglianza.

Conclusione conviviale

L’incontro si concluderà con un momento conviviale, per continuare il confronto in uno spazio informale e aperto alla partecipazione.

locandina 29 11 2025 MonicaLanfranco pres libro ‘Fuori la guerra dalla Storia’ Lidia Menapace –