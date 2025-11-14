Al via il Mercato contadino della domenica a Busto Arsizio

Domenica 16 novembre nuova edizione del Mercato Contadino a Busto Arsizio nel Parco Comerio dalle 9 alle 13 . Il Mercato Contadino nasce dalla collaborazione tra Slow Food Legnano, Slow Food Valle Olona ed alcuni produttori locali, sull’esempio dei mercati contadini di Cantalupo, San Vittore Olona, Villa Cortese , Legnano, Ossona e Nerviano.

«L’iniziativa consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio previsto per ogni terza domenica del mese nel Parco Comerio. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente. Nel mercato si troveranno generi come salumi, pane e dolci, miele, formaggi, vino,olio, birra, riso, carne ed altri prodotti alimentari come farine , verdure e frutta di stagione» spiegano i promotori.

« Il Mercato Contadino è una grande opportunità di incontro con produttori che hanno deciso di non essere coinvolti nella grande distribuzione e di poter colloquiare con l’utente finale per condividere proposte alternative di distribuzione degli alimenti tramite i mercati contadini mensili. I mercati a chilometro zero diffondono e favoriscono lo scambio tra consumatori e produttori informazioni utili in tema di educazione alimentare e corretti stili di vita. Il Mercato Contadino vuole valorizzare i prodotti locali e salvaguardare la storia e la cultura alimentare di una comunità, nonché il paesaggio e il territorio per stimolare la biodiversità e la stagionalità».

Il Parco Comerio si trova a Busto, con ingressi da via Espinasse, via Magenta e via Silvio Pellico.

I produttori presenti partecipano anche ai mercati di Villa Cortese (primo sabato del mese in Piazza Della Quercia ), di Cantalupo (prima domenica del mese in Piazza Don Carlo Bianchi) , di Ossona ( secondo sabato del mese in Piazza Litta Modignani) di Legnano (seconda domenica del mese in Piazza Mercato), di San Vittore Olona ( terzo sabato del mese in Piazza Italia) e di Nerviano ( quarta domenica del mese in Piazza Chiesa Colorina) . Tutti i mercati sono presenti sulla pagina Facebook “Mercati Contadini Alto Milanese” dove si possono trovare aggiornamenti.